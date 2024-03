Notte degli Oscar 2024, segui la cerimonia con noi e in TV. DIRETTA

La 96ª cerimonia degli Oscar (LO SPECIALE - DIECI CURIOSITÀ IN ATTESA DELLA CERIMONIA - TUTTI GLI ATTORI E I FILM CANDIDATI), condotta per la quarta volta dal popolare presentatore e comico Jimmy Kimmel, sarà trasmessa in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles nella serata di domenica 10 marzo in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay a partire dalle ore 23.30.

Vanessa Hudgens, in compagnia dell’attrice e ballerina Julienne Hough, accoglierà i protagonisti della notte delle stelle sotto i riflettori del Red Carpet Show (TUTTI I LOOK INDIMENTICABILI DEGLI OSCAR), la diretta di trenta minuti che precede l’inizio ufficiale dell’evento. Proprio sul red carpet, l'attrice ha svelato la sua gravidanza.

Tra i candidati per la categoria Miglior film compaiono, tra gli altri, Oppenheimer e Povere Creature!, mentre l'Italia concorre nella categoria del Miglior film internazionale con Io Capitano di Matteo Garrone.

Numerosi divi, da Al Pacino a Steven Spielberg, saliranno sul palco per proclamare i vincitori delle varie categorie (TUTTI I PRESENTATORI).

Attese anche le performance delle cinque canzoni candidate agli Oscar 2024, che includono i successi del film Barbie, What Was I Made For? interpretato da Billie Eilish e I'm Just Ken interpretato da Ryan Gosling (TUTTI I PERFORMER).

A poche ore dalla notte degli Oscar, scoppia anche il caso Ceccherini. L'attore toscano, tra gli sceneggiatori del film Io Capitano di Matteo Garrone, è stato ospite nel pomeriggio della trasmissione Da Noi...a Ruota Libera di Francesca Fialdini su Rai1. "Sono molto fiero di aver lavorato con Garrone che ha fatto un film favoloso", ha detto Ceccherini. "Sappiate che il film di Garrone è il più bello della cinquina, solo che non vincerà perché vinceranno gli ebrei. Quelli vincono sempre". La frase ha suscitato imbarazzo in studio e l'ira della comunità ebraica: "È gravissimo e inaccettabile", hanno sottolineato Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di Roma, e Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano. "Affermazioni razziste come queste non possono cadere nel silenzio, perché silenzio e indifferenza sono l'anticamera della violenza antisemita.

Intanto, un migliaio di manifestanti contro la guerra a Gaza si sono radunati a Hollywood per disturbare gli arrivi al Dolby Theatre per il tappeto rosso della notte delle stelle al grido di "Free, free Palestine!".