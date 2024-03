Niente Oscar per Io Capitano, Matteo Garrone: "Un viaggio fantastico"

Ha voluto ringraziare tutti, Matteo Garrone. Tutti quelli che, in Italia, hanno fatto il tifo per lui e per il suo film. Un film che presto arriverà anche nei villaggi più remoti del Senegal, dove tutto nella vita vera comincia.

I ringraziamenti di Matteo Garrone

Io Capitano non ha vinto. L'Oscar al Miglior film straniero è andato a La zona d'interesse (TUTTI I VINCITORI - LE PAGELLE AI LOOK). "Ringrazio tutti coloro che ci hanno supportato in Italia in questo periodo, che hanno tifato per noi, chi ha seguito il film e lo ha amato, tutte le persone che lo hanno visto nei cinema del mondo e ci hanno regalato grandi emozioni": queste le parole del regista Matteo Garrone, pronunciate al termine della cerimonia. I suoi ringraziamenti sono andati ai partner produttivi, certo, ma soprattutto alla gente. Perché Io Capitano è alla gente che parla. Lo fa ribaltando le prospettive, per una volta: da spettatore passivo di un telegiornale, l'italiano sale a bordo di quei barconi arrangiati che contengono speranza. Ma che, troppo spesso, si traducono in morte.