Oscar 2024, NyTimes: "In Io Capitano Garrone porta dentro la storia"

"Il regista italiano Matteo Garrone ha un talento per la crudeltà". Nel giorno della distribuzione di Io Capitano nelle sale cinematografiche statunitensi, il New York Times ha consacrato l'autore della pellicola in corsa nella cinquina del Miglior film straniero alla 96ª edizione dei premi Oscar, attesa il 10 marzo. Nella recensione Io Capitano Review: A Migration Odyssey, il quotidiano americano ha esaltato in Garrone "la straordinaria facilità di cristallizzare la bassezza umana in immagini che sono allo stesso tempo specifiche e cariche di significati aggiuntivi". Come accade nelle scene nelle quali i protagonisti, i due cugini senegalesi Seydou (interpretato da Seydou Sarr) e Moussa (interpretato da Moustapha Fall), attraversano il confine per intraprendere la prima parte del difficile viaggio da Dakar all'Europa. Là Garrone "si sposta ripetutamente tra primi piani e campi lunghissimi, che ti porta alternativamente all'interno della viva, a volte, ansimante distanza degli adolescenti, e sottolinea quanto siano piccoli e vulnerabili".