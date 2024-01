Io Capitano: la recensione del film di Garrone in prima tv su Sky

Io Capitano, La trama

Questo è il viaggio che decide di intraprendere Seydou (Seydou Sarr) assieme al cugino Moussa (Moustapha Fall), entrambi sedicenni. Meta finale: l'Europa. La madre gli ordina di restare a casa ma come si fa a impedire un sogno? L’Occidente per Seydou significa diventare una star musicale e aiutare la famiglia a distanza, anche se chi la sa più lunga lo sconsiglia di partire: la morte è in agguato e l'Europa non è il continente felice che si vede in tv, è un miraggio dove la gente dorme addirittura per strada. Ma il ragazzo non ci crede e, dopo aver ricevuto l’assenso alla partenza dei suoi antenati defunti grazie all’intercessione di uno stregone, compra un "pacchetto" per lui sicuro: viaggio nel cuore dell'Africa in carovana e in auto, e a Tripoli imbarco su un aliscafo. In realtà partirà per l'inferno: i militari del Mali lo taglieggeranno per chiudere un occhio sul suo passaporto falso; il viaggio in autobus all’improvviso si interromperà e tutti i passeggeri saranno obbligati a una traversata a piedi nel deserto, dove qualcuno perderà la vita; i banditi rapineranno il cugino e lo porteranno via mentre l’organizzatissima mafia libica – che sistematicamente filtra l’accesso dei migranti nel Paese, estorcendo denaro in cambio della libertà - rinchiuderà Seydou in una prigione dove sarà torturato e venduto come muratore. Grazie al lavoro il ragazzo sarà libero e otterrà i soldi necessari per imbarcarsi verso l'Italia. Ma non su un natante in perfette condizioni ma su un barcone scalcinato di cui lui dovrà essere il capitano. Riuscirà a raggiungere le coste siciliane e salvare se stesso e le centinaia di passeggeri stipati all'inverosimile?