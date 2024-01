Io Capitano candidato agli Oscar, Garrone: "Grande soddisfazione"

Cinema

Ecco i premiati all’80ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Da “Povere creature!”, film che si è aggiudicato il Leone d'oro, fino al Leone d'argento - Premio per la miglior regia a Matteo Garrone per “Io capitano” e il Premio degli spettatori di Orizzonti Extra a “Felicità”, la pellicola diretta da Michela Ramazzotti. Riviviamo assieme tutte le emozioni del premi ricevuti ieri sera

Il Leone d'argento - Gran premio della giuria è stato assegnato ad Aku wa sonzai shinai (titolo internazionale: Evil Does Not Exist; titolo italiano: Il male non esiste) di Ryusuke Hamaguchi (Giappone). Hamaguchi è il regista premiato con l’Oscar per il suo Drive My Car. Qui lo vediamo mentre ritira il Leone d’argento accanto a Damien Chazelle, presidente della giuria internazionale