Il Leone d'argento - Gran premio della giuria è stato assegnato ad Aku wa sonzai shinai (titolo internazionale: Evil Does Not Exist; titolo italiano: Il male non esiste) di Ryusuke Hamaguchi (Giappone). Hamaguchi è il regista premiato con l’Oscar per il suo Drive My Car. Qui lo vediamo mentre ritira il Leone d’argento accanto a Damien Chazelle, presidente della giuria internazionale



Mostra Cinema Venezia 2023, Leone d’oro a Poor Things, due premi a Io capitano di Garrone