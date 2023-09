5/12 ©IPA/Fotogramma

Miuccia Prada attinge molta ispirazione dal cinema e dallo stile delle dive dell'epoca classica di Hollywood, per questo le sue creazioni sono sempre contemporanee e rètro al tempo stesso. La scollatura dell'abito creato per la regista Ava DuVernay è un vero capolavoro che abbraccia le spalle e la curva del seno dolcemente facendo posto, eventualmente, anche a gioielli importanti (come in questo caso)