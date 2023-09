Mostra del Cinema di Venezia, la cerimonia di premiazione. DIRETTA

Per l'Italia, è Enea di Pietro Castellitto che potrebbe aspirare, per freschezza e autorialità, alla parte alta della classifica. Potrebbe poi trovare spazio nel Palmares Maestro di Bradley Cooper, biopic su Leonard Bernstein. In corsa per la Coppa Volpi lo stesso Cooper (che interpreta Bernstein), ma ancor di più una Carey Mulligan da brividi nei panni dell'amata moglie Felicia Montealegre. Possibilità anche per la sinfonia sulla natura del Premio Oscar Hamaguchi Ryusuke che ha portato al Lido Il diavolo non esiste, ovvero la poetica storia di un villaggio di montagna che si oppone alla costruzione di un glamping. Tra le new entry, ancora un film polacco come Woman of… di Michal Englert e Malgorzata Szumowska, storia di un uomo che vive in un corpo sbagliato e che potrebbe sollevare un polverone, proprio come The Green Border, per la puntuale accusa dei due registi al governo e alla Chiesa Cattolica. Vi è, dicono Englert e Szumowska, una totale negazione dei diritti dei LGBTQ+. Nel film anche una straordinaria attrice, Matgorzata Hajewska-Krzysztofik: è lei quell'uomo nel corpo sbagliato di cui ti innamori