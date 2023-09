5/14 ©Getty

Micaela Ramazzotti ha optato per un choker composto da più varietà di oro, un pezzo contemporaneo che non passa inosservato e che è il perfetto completamento per il black dress indossato per la première del suo film, Felicità





Micaela Ramazzotti alla Mostra del Cinema di Venezia per Felicità, primo film da regista