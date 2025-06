Ballerina apre il Taormina Film Fest , cast e trama del film

Spin off del franchise di John Wick, la pellicola narra una storia di vendetta che vede come protagonista una ballerina dal passato turbolento. Diretto da Len Wiseman, nel cast ci sono anche Ian McShane e Lance Reddick, nel suo ultimo ruolo prima della scomparsa. Dopo la proiezione alla kermesse siciliana, prevista per il 10 maggio, il lungometraggio arriverò al cinema dal 12 maggio

Ballerina, la pellicola spin off della saga di ohn Wick, arriva il 12 giugno nei cinema italiani, dopo la proiezione del 10 maggio al Taormina Film Fest. La ballerina tatuata che si addestrava per diventare un'assassina in John Wick 3 - Parabellum è ora in cerca di vendetta per la propria famiglia. Protagonista è Ana de Armas, che ha sostituito Unity Phelan, l'attrice che aveva brevemente interpretato il personaggio nel terzo capitolo della saga. Nel cast ci sono anche Keanu Reeves, Ian McShane e Lance Reddick, nel suo ultimo ruolo prima della scomparsa. Tutto quello che c’è da sapere sul film

La trama di Ballerina Nel tezo capitolo della saga, la ballerina Eve Macarro, sopravvissuta all’uccisione del padre e rimasta orfana, aveva inizia il suo addestramento nelle letali tradizioni della Ruska Roma. Diventata adulta, e dopo aver completato il suo percorso di formazione, la giovane è ora decisa a vendicare l’assassinio del genitore. Si mette a caccia del killer che l'ha ammazzato per eliminarlo. Durante il suo percorso di vendetta Eve si ritroverà ad affrontare molti nemici, ma incontrerà anche volti familiari, come Winston, Charon e John Wick. Il passato torna a perseguitarla, trascinandola in un gioco mortale di vendetta e sopravvivenza. Vedi anche Ballerina, primo trailer dello spin-off di John Wick con Ana De Armas

Il cast del film Ana De Armas è la protagonista Eve Macarro mentre Keanu Reeves è John Wick. Ian McShane ricopre il ruolo di Winston Scott, l'enigmatico proprietario del Continental Hotel, Lance Reddick veste i panni di Caronte, il portiere dell'hotel e i fan della saga ritrovano anche Anjelica Huston nel ruolo di The Director. Nel cast ci sono anche Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, David Castaneda e Anne Parillaud. Leggi anche Ballerina, il trailer e cosa sapere sullo spin-off di John Wick

Il trailer di Ballerina Uscito a settembre 2024, il trailer del film mostra Eve impegnata a lottare ferocemente tra calci, gola tagliata di un nemico con un pattino da ghiaccio e altre imprese ad alto tasso adrenalinico. Alla fine della sequenza la protagonista incontra John Wick che, come ha rivelato lo sceneggiatore Shay Hatten “è un vero personaggio, non sarà solo un cameo”. Leggi anche Ballerina, Norman Reedus nel cast del film spinoff di John Wick

La produzione di Ballerina Alla regia del primo spin off cinematografico della saga action di John Wick, se non si conta la serie tv The Continental, c’è Len Wiseman, noto per la saga Underworld. Inizialmente il film doveva essere una storia autonoma e solo in seguito è stata aggiunta all'universo di John Wick. La pellicola è prodotta da Chad Stahelski, regista e ideatore della saga di John Wick, e scritta da Shay Hatten. Il soggetto è stato acquisito da Lionsgate nel 2017 e da quel momento è iniziata una proficua collaborazione tra Hatten e l'universo di John Wick. Lo sceneggiatore ha, infatti, contribuito alla stesura finale dello script di Parabellum, oltre a firmare la sceneggiatura di John Wick 4. La pellicola è stata ufficialmente annunciata nell'aprile del 2022 con Ana de Armas a sostituire Unity Phelan. Le riprese erano previste per l'estate del 2022, ma sono iniziate ufficialmente il 7 novembre 2022 a Praga. A dicembre è stato annunciato il resto del cast, con la conferma dei camei di Anjelica Houston, Ian McShane e Lance Reddick. Nel febbraio del 2023 il film è entrato nella fase di post-produzione, ma un anno dopo Chad Stahelski ha annunciato delle riprese aggiuntive per lavorare alle scene d'azione del film.