Addio a Lance Reddick, l’attore di The Wire e John Wick aveva 60 anni

È morto a 60 anni l’attore Lance Reddick, diventato famoso grazie al ruolo del tenente di polizia Cedric Daniels nella serie The Wire e a quello del concierge del Continental Hotel nel franchise di John Wick, incluso il quarto film della serie in uscita a breve ( TUTTE LE NOTIZIE SU JOHN WICK ). La notizia della morte, secondo quanto informano i media statunitensi, è stata data dalla sua portavoce, Mia Hansen. Non si conoscono ancora le cause del decesso, ma alcune fonti parlano di cause naturali. Reddick è stato trovato nella sua casa di Los Angeles il 17 marzo. L’attore era sposato dal 2011 e aveva due figli.

Dagli esordi all’affermazione con The Wire

Reddick era originario di Baltimora, nel Maryland, dove era nato il 7 giugno 1962. Aveva iniziato la sua carriera nel 1996 con un ruolo in un episodio della serie tv New York Undercover. Nel 2000 e nel 2001 ha interpretato la parte del detective Johnny Basil nella serie televisiva della HBO Oz. Nel 2002 comparve nel videoclip '03 Bonnie & Clyde di Jay-Z e Beyoncé nel ruolo di un ufficiale di polizia. A incoronarlo è stato però The Wire, serie cult andata in onda su Hbo fino al 2008 e tuttora disponibile on demand su Sky e Now, in cui ha interpretato il tenente Cedric Daniels. The Wire è un racconto duro, realistico e spietato della società americana nel suo rapporto con il crimine legato al traffico della droga. Mostra anche i legami tra la povertà e l'indotto del commercio degli stupefacenti. La serie, di cinque stagioni, è ambientata a Baltimora, città con un numero di omicidi tra i più alti del Paese. È stata anche definita tra le meglio scritte di sempre.