John Wick 4, uscite tre nuovi clip del film con Keanu Reeves

Le nuove clip di John Wick 4

John Wick 4, il trailer finale del film

In una clip John Wick si riunisce con Bowery King e Winston Scott in una stazione ferroviaria francese e riceve un nuovo abito appositamente realizzato per lui. Le altre due clip vedono invece Wick coinvolto in letali giochi di carte contro due dei nuovi personaggi della saga action come l'amico di Yen diventato il nemico Caine e il marchese de Gramont interpretato da Skarsgård. Anche se John Wick: Capitolo 3 - Parabellum si è concluso con Wick creduto morto dopo essere stato apparentemente ucciso da Winston, le clip di John Wick: Capitolo 4 suggeriscono che il sicario non rimarrà nell'ombra troppo a lungo mentre si recherà a Parigi per abbattere i suoi nemici. Nonostante ciò, Wick potrebbe ancora avere un vantaggio sull'High Table grazie alla sua alleanza con Winston, che ha riguadagnato la sua posizione di manager del Continental quando ha sparato a John. In quanto tale, Winston potrebbe agire come l'uomo di Wick all'interno, dandogli informazioni dal dietro le quinte.