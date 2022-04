Il Corvo, Bill Skarsgård sarà il nuovo protagonista del remake

Il reboot de Il Corvo sembra essere sempre più vicino alla realizzazione, tanto che finalmente adesso si parla anche di un protagonista. L’attore che dovrebbe interpretare il personaggio di Brendon Lee è Bill Skarsgård, famoso per il suo ruolo del clown Pennywise nel remake di It, il film tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King. Con lui ci sarà anche la cantautrice FKA twigs (nominata ai Grammy), coprotagonista del film.

A riportarlo per primo è stato il magazine statunitense Deadline. Che l'attore e la cantautrice recitino assieme in una "rivisitazione moderna" del thriller soprannaturale è stato confermato anche da Entertainment Weekly.



L'attore svedese è il figlio del famoso Stellan Skarsgård (Capitano Tupolev in Caccia a Ottobre Rosso, Lewis Tappan in Amistad del 1996, professor Gerald Lambeu in Will Hunting - Genio ribelle del 1997, Sputafuoco Bill Turner nella saga di Pirati dei Caraibi, lo scienziato Erik Selvig nel Marvel Cinematic Universe, Barone Vladimir Harkonnen in Dune del 2021).



Sarà quindi Skarsgård Junior a vestire i panni del nuovo Eric Draven aka Il Corvo nell'attesissimo remake diretto da Rupert Sanders (Biancaneve e il cacciatore, Ghost in the Shell), scritto da Zach Baylin (lo sceneggiatore di King Richard, il film per cui Will Smith ha ricevuto l’Oscar al miglior attore) e tratto dalla graphic novel originale creata, scritta e illustrata da James O’Barr.