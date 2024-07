Chris Evans, Jennifer Garner, Wesley Snipes e tanti altri hanno sorpreso i fan dell’evento per appassionati dell'intrattenimento multi-genere che ha come fulcro i fumetti. Un panel dedicato al film, ora nei cinema, si è tenuto giovedì 25 luglio 2024. Attenzione: questo articolo contiene spoiler su Deadpool & Wolverine!



Il Comic-Con di San Diego (che in realtà si chiama San Diego Comic-Con International ma per gli "amici" è il Comic-Con o il San Diego Comic-Con) è l'evento annuale dell'intrattenimento multi-genere e dei fumetti più grande del mondo, dedicato al mondo delle arti, del cinema e dei fumetti.

L’edizione di quest’anno, che sta andando in scena in questi giorni nella città della California messa a titolo nell'evento, non poteva quindi esimersi di contemplare il film che era il più atteso dai fanatici di comics, ossia Deadpool & Wolverine (ora nelle sale cinematografiche). Attenzione: questo articolo contiene spoiler su Deadpool & Wolverine, quindi se non avete ancora guardato il film al cinema e non volete sapere dettagli, non proseguite con la lettura. Ci rivediamo qui non appena sarete usciti dalla sala… Dicevamo... e infatti Chris Evans, Jennifer Garner, Wesley Snipes e tanti altri hanno sorpreso i fan dell’evento con un panel dedicato alla pellicola, tenutosi giovedì 25 luglio 2024.

Tra le tante sorprese offerte ai fortunati presenti, c’è stata anche l’apparizione a sorpresa di Dafne Keen e Channing Tatum, i quali dopo la proiezione del film sono usciti in sala sorprendendo ed entusiasmanti tutti quanti.



Chris Evans è tornato nel Marvel Cinematic Universe e al Comic-Con L'ex Captain America appare in Deadpool & Wolverine in un colpo di scena davvero clamoroso. Chris Evans è tornato nel Marvel Cinematic Universe e al Comic-Con non come Steve Rogers, ma come il suo personaggio dei Fantastici Quattro, ossia Johnny Storm. E questo è accaduto ben 17 anni dopo che il divo statunitense ha interpretato per l'ultima volta quel mitico ruolo.

Per celebrare questo momento circolare - che per lui è un grande ritorno, un vero e proprio momento à la Ritorno al futuro insomma - Evans è apparso a sorpresa insieme ad altre guest star durante il panel del film al Comic-Con 2024 a San Diego giovedì sera, dopo che ai partecipanti alla Hall H sono è stata offerta una proiezione del film Marvel, come riporta il magazine americano Entertainment Weekly.

Ryan Reynolds ha accolto sul palco le guest star Quando la proiezione del film è terminata, Ryan Reynolds ha accolto sul palco Chris Evans, Dafne Keen, Jennifer Garner, Channing Tatum e Wesley Snipes insieme a Hugh Jackman, Emma Corrin, il regista Shawn Levy e il capo della Marvel Kevin Feige. Hugh Jackman e Dafne Keen si sono scambiati un dolce abbraccio prima che anche il resto delle star cominciasse ad abbracciarsi e sorridere. Garner indossava un vestito rosso da Elektra. La diva, infatti, nella pellicola interpreta il ruolo di Elektra Natchios, un'assassina di origine greca che brandisce un paio di sai, riprendendo il suo ruolo dai film Daredevil (2003) ed Elektra (2005).

Channing Tatum indossava una maglietta di Gambit. Ryan Reynolds ha presentato Wesley Snipes dicendo di lui: "il mio buon amico".



Deadpool & Wolverine resuscita tanti precedenti personaggi Marvel Insomma, Deadpool & Wolverine resuscita parecchi precedenti personaggi Marvel dai loro giorni “pre-MCU”: l'Elektra di Garner dai film Daredevil del 2003 ef Elektra del 2005, il fallito film di Gambit di Channing Tatum e Snipes dalla sua trilogia di Blade (in cui Reynolds è apparso in Blade: Trinity del 2004).

"Se c'era qualche dubbio che i film siano migliori con una folla... quella è stata una delle migliori esperienze cinematografiche della mia vita”, ha detto il capo della Marvel, Kevin Feige, durante il panel al Comic-Con di San Diego. "Sono d'accordo, Kevin. Per me, quella è stata una delle esperienze più incredibili della mia vita”, ha detto Hugh Jackman ricollegandosi alle parole del capo della Marvel. "Mi sento così privilegiato di aver visto tutto questo con voi. Sono passati 24 anni da quando ho interpretato per la prima volta Wolverine. Grazie a tutti. Shawn e Ryan, grazie per avermi dato un motivo per tornare”, ha aggiunto rivolto al collega co-protagonista, Ryan Reynolds.

Reynolds: "La migliore esperienza cinematografica della vita”

"Quella è stata la migliore esperienza cinematografica della mia vita, dal 2015 a oggi", ha detto dal canto suo Reynolds, che nel film interpreta uno dei due co-protagonisti, Wade Wilson/Deadpool, affiancato da Jackman nei panni di Wolverine. "È un enorme onore e privilegio stare qui accanto all'X-Man, Hugh Jackman", aggiunge Reynolds in segno di rispetto per il collega.