Gigi D’Agostino, il singolo "Tarantella Tarantella" feat. Terraròss

Si tratta di un sodalizio inaspettato tra due mondi musicali. A sorprendere il pubblico non è infatti solo l’uscita improvvisa di Tarantella Tarantella, ma anche la formula musicale alla base del progetto. Da un lato, Gigi D’Agostino – noto come “il Capitano” della musica dance italiana – con il suo inconfondibile stile che ha segnato intere generazioni. Dall’altro, i Terraròss, formazione indie-folk impegnata nella riscoperta e nel rinnovamento del patrimonio sonoro pugliese, amatissima da artisti internazionali come Madonna.

Esce oggi, venerdì 20 giugno 2025, Tarantella Tarantella, il nuovo singolo di Gigi D’Agostino , un brano che vede la collaborazione per lui inedita del collettivo pugliese Terraròss. “Il Capitano” della musica dance italiana e il progetto musicale di ricerca dei cosiddetti “Suonatori e Menestrelli della Bassa Murgia” uniscono dance ed energia folk per l’estate 2025, sfornando un brano che si prepara a incendiare le piste e i cuori per tutta la stagione estiva. Disponibile da oggi, 20 giugno 2025, Tarantella Tarantella segna una collaborazione inedita tra il maestro italiano della dance e il collettivo indie-folk, in un incontro tra tradizione e modernità che promette di lasciare il segno.

La traccia nasce dall’unione di questi due approcci apparentemente lontani, dando vita a una fusione sonora originale. Le radici popolari si intrecciano a un beat contemporaneo e ipnotico che strizza l’occhio al linguaggio hypertechno, mescolando l’italiano di un ritornello orecchiabile con versi in inglese. Il risultato è un brano che si insinua nella mente sin dal primo ascolto, con l’intento chiaro di far ballare e divertire, mantenendo però una forte identità culturale.

Tarantella Tarantella è stato ufficialmente pubblicato oggi, 20 giugno 2025. La distribuzione internazionale del brano è affidata a Believe, mentre la produzione è firmata dall’etichetta Time Records. Lo stesso giorno, il singolo sarà trasmesso anche dalle emittenti radiofoniche italiane, aprendo così ufficialmente la stagione musicale estiva. Fin dalle prime anticipazioni, il pezzo si era già preannunciato come il tormentone dell’estate. Le sue sonorità, pensate per accendere serate danzanti e accompagnare le ore più calde delle giornate estive, potrebbero rapidamente trasformare Tarantella Tarantella in un nuovo cult del repertorio di Gigi D’Agostino.

Il Capitano della dance: una carriera da record

Gigi D’Agostino non ha bisogno di presentazioni. Conosciuto in tutto il mondo per aver definito i contorni della dance italiana, ha firmato alcuni tra i più grandi successi del genere. Con brani come L’amour toujours, La passion, Elisir, The riddle, Another way, Gigi’s Violin, Fly, Bla bla bla e Hollywood, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica elettronica.

Il suo impatto è testimoniato anche dai numeri: è l’unico deejay italiano ad aver superato il miliardo di ascolti con un solo singolo, In my mind, che conta 1,3 miliardi di stream su Spotify e ha conquistato il doppio Disco di Platino in Italia. Un traguardo che lo colloca tra le figure più rilevanti della dance culture globale.