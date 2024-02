Gigi D'Agostino ospite a Sanremo, dal successo Anni 90 alla malattia

Il dj e producer torinese, 55 anni, sarà tra gli ospiti della quarta serata del Festival, quella di stasera (venerdì 10 febbraio 2024). Si esibirà sul palco galleggiante targato Costa Crociere, come annunciato da Amadeus. Scopriamo chi è il disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico italiano, al secolo Luigino Celestino Di Agostino



Grande attesa per questa sera: Gigi D'Agostino sarà tra gli ospiti di Sanremo 2024 (LO SPECIALE - LA DIRETTA - LA SCALETTA DELLA QUARTA SERATA), per la gioia dei suoi tantissimi fan che non vedevano l'ora di poter rivedere live il proprio beniamino della dance (e dell’Italo dance). Il dj e producer torinese, 55 anni, sarà tra gli ospiti della quarta serata del Festival, quella di stasera (venerdì 10 febbraio 2024). Si esibirà sul palco galleggiante targato Costa Crociere, come annunciato da Amadeus. E l'idea di vederlo su un palco galleggiante che c'entra con Costa Crociere è sensazionale, dato che parliamo di una star che da sempre si fa chiamare “Il Capitano” e ama vestirsi con l'uniforme da capitano di una nave appunto, con tanto di cappello (e gli immancabili occhiali da sole). Scopriamo chi è il disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico italiano, al secolo Luigino Celestino Di Agostino.



Il padre putativo del “lento violento” Noto anche come "Gigi D'Ag" o "Gigi Dag”, è autore di musica principalmente dance. Lui stesso ha etichettato buona parte della sua produzione musicale con l'espressione di “lento violento”, mentre un'altra parte delle sue creazioni sono state da lui definite con l'etichetta di "Mediterranean progressive”. In questo suo stile si riconosceranno anche tanti altri musicisti della scena dance italiana fra gli anni Novanta e i Duemila. Nato a Torino da genitori di origini salernitane (di Prignano Cilento), Gigi D'Agostino eredita la passione per la musica da suo padre Nicola, professione operaio ma hobby suonatore di fisarmonica. Dopo aver frequentato le scuole medie, si iscrive all'Istituto professionale Galileo Galilei dove, per problemi di condotta, rimane soltanto un anno. In gioventù lavora come muratore e come elettricista. approfondimento La scaletta di Sanremo 2024, le cover della quarta serata

Tutto è ebbe inizio nel 1986, in quel di Woodstock (la discoteca, eh!) È il 1986 l'anno in cui incomincia la sua attività da disc jockey a Torino, in particolare nella discoteca Woodstock. Nel 1993 inizia con il gruppo Voyager, assieme a Sergio Datta e Maurizio de Stefani (cominciando con Hypnotribe e proseguendo con Baseball Furies). Il progetto termina poi nel 1994 con City of Night. A metà degli anni Novanta Gigi D’Agostino lavora anche nella discoteca Ultimo Impero, dapprima in qualità di organizzatore di serate e poi come ospite. Arriva poi il 1994, anno in cui comincia a collaborare con Daniele Gas, con il quale pubblicherà il primo disco: The Mind's Journey.

Sempre con la collaborazione di Gas, pubblica anche i dischi Experiments Vol. 1, Creative Nature Vol. 1 e Creative Nature Vol. 2. Nel 1998 inizia la collaborazione con Carlo Montagner e Paolo Sandrini e pubblica (your love) Elisir, che diventa una hit dell'estate 1998, e due produzioni firmate da solo per i club: Cuba Libre, sotto lo pseudonimo Dottor Dag, e Movimento, sotto lo pseudonimo Noise Maker.

Nel 1999 arriva il successo internazionale con il singolo Bla Bla Bla Risale al 1999 il successo internazionale, che per lui arriva grazie al singolo Bla Bla Bla. Gigi D’Agostino ha descritto il singolo come "un pezzo che scrissi pensando a tutte le persone che parlano e parlano senza dire niente!”. Segue l'EP Tecno fes, che viene pubblicato alla fine dell'estate e lancia un brano tormentone come Another Way. Due mesi più tardi pubblica un doppio album, il suo secondo, dal titolo L'amour toujours, dove appare per la prima volta il pittogramma 舞 ("mai" in giapponese), che tradotto in italiano significa "danzare". Questo simbolo che caratterizzerà da lì in poi il suo abbigliamento, le copertine dei suoi dischi, i gadget e anche i suoi video. Nel 2001 viene premiato come "miglior artista dance italiano" al "Dance Award" presentato da Albertino presso l'Alcatraz di Milano, evento andato in onda su Italia 1. Nel 2002 gli viene affidato il remix di Objection (Tango), il singolo di Shakira.

Tanti successi anche negli anni Duemila Nel 2003, conduce Il programmino di Gigi D'Agostino su Radio Italia Network. Pubblica il singolo Silence, la compilation Altromondo Studios, il singolo digitale Once Upon a Time e la Noisemaker Compilation Volume 1. Nel 2005 esce il suo terzo album ufficiale, L'amour toujours II, un doppio album. Nel 2005, la nuova radio m2o, appena acquistata dal Gruppo Editoriale L'Espresso, affida a D'Agostino un programma settimanale (poi giornaliero), Il cammino di Gigi D'Agostino, che andrà in onda fino al 2009. Nel marzo 2006 esce la compilation Some Experiments. Nel settembre del 2009 torna su m2o con il programma Quello che mi piace. Nel 2010 pubblica Ieri & Oggi Mix Vol. 1, composto da 34 brani mixati. A novembre 2010 esce la seconda parte della compilation: Ieri & Oggi Mix Vol. 2 composta nuovamente da brani mixati, alcuni inediti e alcuni storici come La passion ed Elisir.

I singoli con il suo pseudonimo Lento Violento

Nel 2017, con il suo pseudonimo Lento Violento, vengono rilasciati su tutti i principali store online alcuni nuovi singoli, da Osservo a L'Uomo delle Cause. Nel 2019 pubblica l'EP Gigi's Time. Nei mesi seguenti rilascia due nuove raccolte, Gigi D'Agostino Collection, Vol. 1 e Gigi D'Agostino Collection, Vol. 2.

Il 28 maggio 2020 viene presentato il nuovo singolo Hollywood in collaborazione con il DJ e produttore Italiano LA Vision su etichetta Time Records. Il 28 agosto dello stesso anno rilascia un nuovo album con lo pseudonimo Lento Violento intitolato Mantra Dag. Il 28 novembre 2020 pubblica l'album Smoderanza. Il 25 marzo pubblica, sotto lo pseudonimo Lento Violento, l'EP Slowerland 2, in collaborazione con Astro Musico (pseudonimo di Luca Noise).

La malattia che sopraggiunge nel 2017

Nel 2017 d'Agostino è costretto ad annullare alcune date del suo tour a causa di una malattia per cui deve seguire una terapia. Il 17 dicembre 2021 il musicista annuncia via social che la sua malattia, che già aveva presentato come grave, è peggiorata. Affida ai social l'annuncio, senza però mai specificare di quale malattia si tratti, anche se è intuibile che il dj si riferisca a un tumore, che comunque nomina sempre chiamandolo “un grave male”. “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo”, inizia così il post pubblicato 17 dicembre 2021 da Gigi D’Agostino su Instagram. “È un dolore costante che non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole ma continuo a lottare, spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore. Tanto Amore, Gigi”. Il 15 gennaio 2022 condivide sui social una foto in cui si mostra con un deambulatore.

Dall'agosto 2022 Gigi d'Agostino è tornato a fare musica

Il 15 agosto del 2022 Gigi d’Agostino è tornato con un nuovo EP, Vibration, prodotto in collaborazione con Luca Noise. Pochi giorni più tardi ne ha pubblicato un altro, sempre in collaborazione con Luca Noise: Circo Uonz - B side.

Nel 2023 pubblica poi un album sotto lo pseudonimo Lento Violento. Il disco viene intitolato Slowerland III. La notizia della sua ospitata a Sanremo 2024 è una sorpresa e un lieto annuncio che migliaia di fan aspettavano da almeno due anni, dato che proprio da ventiquattro mesi il dj torinese considerato simbolo della musica dance è lontano dalle scene a causa di problemi di salute.