Gigi D’Agostino mostra la malattia sui social: “Voglio un po’ di pace”

Gigi D’Agostino si mostra per la prima volta sui suoi profili social, a circa un mese dall’annuncio di essere stato colpito da un “grave male”. Il dj, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui cammina in casa appoggiandosi a un deambulatore. “Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza”, ha scritto, mandando ai fan “un abbraccio di cose belle” e ringraziandoli per i pensieri che gli sono stati rivolti da quando ha parlato pubblicamente della sua malattia, di cui però non ha ancora rivelato la natura precisa.

La malattia vedi anche Jenna Jameson non può camminare, ipotesi sindrome di Guillain-Barré Era il 17 dicembre 2021 quando D’Agostino, nel giorno del suo 54esimo compleanno, svelava le sue condizioni di salute, tenute fino ad allora nascoste. “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo.. È un dolore costante.. non mi dà pace”, scriveva sempre sui suoi profili social. Il dj torinese, spiegava di essere “consumato” dalla sofferenza e rivelava ai suoi sostenitori di essere in cerca di “un pochino di sollievo”. Il sostegno di fan e colleghi Una pioggia di commenti e messaggi di affetto verso il dj icona degli anni ’90 e 2000 sotto la foto pubblicata. Non solo dei fan, ma anche di colleghi dal mondo della musica elettronica italiana, come ad esempio Giorgio Prezioso – che si limita a un semplice “Forza Gigi”, stesse parole postate dal rapper Clementino Iena – e di DJ Ralf, che invita il collega ad avere “coraggio”.

