Jenna Jameson non può camminare, ipotesi sindrome di Guillain-Barré

L’ex pornostar Jenna Jameson non riesce più a camminare. Si trova in ospedale alle Hawaii, dopo una serie di attacchi di vomito che per molti giorni sono rimasti inspiegabili, anche dopo il ricovero. Poi è arrivata una spiegazione che lei stessa ha comunicato sul suo profilo Instagram, con un video postato dalla sua stanza di ospedale: "Secondo i medici ho a che fare con una sindrome chiamata sindrome di Guillain-Barré. Resto in ospedale fino a quando la cura e il trattamento non saranno completi".

Durante il fine settimana, il partner di Jenna Jameson, Lior Bitton, aveva pubblicato un video sull’account della compagna spiegando che le sue condizioni erano peggiorate: "Non riusciva più a reggersi in piedi”, ha detto, “i suoi muscoli delle gambe sono molto deboli e non riesce neanche ad andare in bagno con le sue gambe". Jameson, 47 anni, è tornata anche sulle speculazioni che circolano sul suo conto, ovvero che i suoi problemi di salute avrebbero a che fare con il vaccino: "Non ho ricevuto il vaccino e questa non è una reazione al vaccino", ha dichiarato. La donna, ex regina del cinema per adulti con oltre 130 titoli all’attivo, da una decina di anni si è ritirata dalle scene.