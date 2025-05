Addio a Loretta Swit, indimenticabile Hot Lips in M.A.S.H.

C’era una volta un volto, una voce, un portamento che attraversava lo schermo con la forza silenziosa di chi non chiede il centro della scena, ma finisce per conquistarla. Loretta Swit, morta ieri all’età di 87 anni nella sua casa di Manhattan, è stata uno di quei rari volti della televisione capaci di imprimere un segno nella memoria collettiva. Il suo nome resterà per sempre legato a quello di Margaret “Hot Lips” Houlihan, l’infermiera dell’unità chirurgica mobile dell’esercito statunitense nella serie M.A.S.H., ambientata durante la guerra di Corea e andata in onda per undici stagioni fino al 1983. Ma definire Loretta Swit solo in base a quel personaggio sarebbe riduttivo: attraverso di lei, ha saputo incarnare una visione del mondo, della guerra e del ruolo delle donne che ancora oggi conserva una sorprendente vitalità.