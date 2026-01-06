È morto a 70 anni Béla Tarr, uno dei più radicali e influenti autori del cinema contemporaneo. Maestro del piano sequenza, del bianco e nero e di un cinema del tempo e dell’attesa, ha firmato opere come Satantango, Le armonie di Werckmeister e Il cavallo di Torino. Il suo sguardo ha raccontato il crollo morale e spirituale dell’Europa orientale trasformando il cinema in esperienza totale

Un autore che ha trasformato il tempo in cinema

È morto a Budapest all’età di 70 anni Béla Tarr, maestro del cinema ungherese e figura centrale del cinema d’autore europeo. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa nazionale MTI. Il regista, scomparso dopo una lunga malattia, è considerato uno degli autori più radicali e influenti del cinema contemporaneo, capace di trasformare il tempo in materia narrativa e il movimento in pensiero.

Lontano dalle logiche del cinema commerciale, Tarr ha costruito un’opera rigorosa, cupa e intransigente, che ha conquistato nel tempo una venerazione critica internazionale, imponendosi come riferimento imprescindibile per generazioni di cineasti e studiosi.