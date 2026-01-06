Dopo la notizia di una colletta organizzata dalla sua manager per non farlo finire in mezzo alla strada che ieri aveva fatto il giro del mondo, l'ex 'bad boy' di Hollywood Mickey Rourke ha sconfessato l'iniziativa: "E' umiliante, non ho bisogno di carità", ha detto l'ex star di Nove Settimane e Mezzo e Orchidea Selvaggia che, secondo la donna che ne cura le finanze, sarebbe gravemente in bolletta

"Sono frustrato e confuso"

Rourke ha diffuso un video per sconfessare la raccolta fondi lanciata da Liya-Joelle Jones che, a suo nome, avrebbe creato una pagina su Go FundMe allo scopo di rastrellare decine di migliaia di dollari per pagare gli affitti arretrati che l'attore deve al padrone di casa a Los Angeles. "Sono frustrato e confuso. Io non accetto beneficienza. Preferirei spararmi", ha detto la star di The Wrestler, il film che nel 2008 fu il suo ultimo successo e lo portò a conquistare una candidatura agli Oscar. In tutta replica la Jones ha descritto all'Hollywood Reporter lo stato penoso delle condizioni di vita in cui versava l'attore: "Siamo stati costretti a trasferirlo in un albergo. Abbiamo affittato un nuovo appartamento per lui a Koreatown. La casa dove abitava era inabitabile, senza acqua corrente e piena di muffe. Tutti i suoi abiti ora sono in un magazzino. Abbiamo raccolto quasi centomila dollari per lui, ma se non li vuole, può restituirli".