Mickey Rourke, il GoFundMe per evitare lo sfratto

Mickey Rourke ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe domenica 4 gennaio, nella speranza di evitare lo sfratto. A dicembre, l'attore candidato all'Oscar ha ricevuto una diffida: se non paga i 60mila dollari di affitto arretrato, dovrà lasciare la sua villa di Los Angeles. La raccolta fondi, intitolata "Aiuta Mickey Rourke a restare a casa sua", ha raccolto finora poco più di 53mila dollari, con un obiettivo di 100mila.

La raccolta fondi

"Mickey Rourke (FOTO) è entrato nel cinema americano come una forza della natura: crudo, coraggioso e assolutamente originale", si legge nella descrizione della pagina per la donazione. "Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta non era solo una star del cinema, era il simbolo di qualcosa di raro: pericolo unito a vulnerabilità, durezza unita a cuore. Da Diner a Rusty il selvaggio a 9 settimane e mezzo, Mickey ha regalato al pubblico interpretazioni che sembravano vissute, non recitate, lasciando un segno indelebile nella cultura cinematografica americana". Poi, Rourke ha abbandonato la recitazione per dedicarsi alla boxe, ritrovandosi con "cicatrici fisiche ed emotive permanenti", abbandonato "dall'industria che un tempo lo celebrava".

"La fama non protegge dalle difficoltà e il talento non garantisce stabilità", si legge sul GoFoundMe. "Ciò che rimane è una persona che merita dignità, una casa e la possibilità di rimettersi in piedi".