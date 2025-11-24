È morto a 81 anni Udo Kier, volto indimenticabile del cinema di culto

È morto a 81 anni Udo Kier, volto irripetibile del cinema di culto europeo e americano. Da Frankenstein e Dracula prodotti da Andy Warhol ai film di Fassbinder, dalla collaborazione con Gus Van Sant ai ruoli pop in Blade e Ace Ventura, fino al sodalizio artistico con Lars von Trier. Una carriera di oltre 200 film e un’aura magnetica che ha attraversato decenni e generi senza mai perdere la sua unicità

Ci sono attori che non muoiono davvero. Lasciamo andare il corpo, ma non la luce.

Udo Kier era questo: un bagliore perenne, un lampo di inquietudine, un sorriso obliquo che attraversava i decenni come un’eclissi desiderata. È morto a 81 anni, annunciato dal compagno Delbert McBride, ma sembra impossibile pensarlo altrove rispetto alle sue maschere, ai suoi fantasmi, ai suoi sussurri cinematografici. Kier non recitava: appariva.

Come un presagio, come una promessa, come un peccato. Era l’attore che non cercava la bellezza: la divorava.

Il volto che Warhol volle come ferita Più di 200 film alle spalle, ma due titoli bastano per scolpirlo nella memoria del mondo:

Flesh for Frankenstein e Blood for Dracula.

Due opere deformi, sfacciate, folli, in cui Andy Warhol e Paul Morrissey lo trasformarono in un vampiro melanconico, un barone scisso tra eros e morte. Kier offrì ai suoi mostri un volto fragile e feroce, sgraziato e sublime, un paradosso vivente capace di trasformare la mostruosità in poesia. Era l’arte di essere “altro” in un mondo che voleva il “normale”.

Fassbinder: l’incontro che brucia per sempre Fassbinder lo vide in un bar e decise che era destinato al cinema.

Non al suo cinema: al cinema. E così accadde: La moglie del capostazione, La terza generazione, Lili Marleen.

Con Fassbinder, Kier trovò la sua lingua definitiva: uno sguardo che non chiede, un corpo che non chiede perdono.

In Germania era un talismano. In Europa, un enigma. Nel mondo, un attore di culto. L’eccesso era la sua sobrietà.

L’America, Gus Van Sant, la SAG e una nuova pelle Fu la Berlinale a regalargli un nuovo destino.

Gus Van Sant gli spalancò la porta degli Stati Uniti, procurandogli documenti, lavoro, futuro.

La sua resurrezione americana passò per Belli e dannati, dove il volto di Kier si incastrava tra River Phoenix e Keanu Reeves come un’ombra affettuosa. Poi arrivò il Kier pop, quello inatteso:

Ace Ventura, Blade, Armageddon.

Un attore capace di attraversare il mainstream come un viandante notturno che senza mai appartenere del tutto. a quella tipologia di cinema La verità è che lui apparteneva solo al culto.

L’abbraccio feroce e tenero di Lars von Trier Dopo Warhol e Fassbinder, sarebbe bastato un regista minore per rovinarlo.

Gli capitò invece l’unico impossibile da imitare: Lars von Trier.

Epidemic, Europa, Le onde del destino, Dancer in the Dark, Dogville, Melancholia, Nymphomaniac. Von Trier lo usava come si usa un fiammifero:

non per accendere qualcosa,

ma per osservare cosa accade quando brucia. La loro collaborazione è una delle più importanti della storia del cinema contemporaneo.

Un patto tra due uomini troppo lucidi per fingere che la realtà sia gentile.

Madonna, la carne, il desiderio, il culto Tra un film e l’altro, Kier attraversò anche il regno di Madonna.

Comparve nel libro Sex, in Erotica e Deeper and Deeper.

Era come se il pop, per un attimo, si fosse ricordato che la trasgressione non è un’esibizione ma un mistero. Udo portava con sé una nudità spirituale che diventava estetica.

Il ritorno, la gloria tardiva, la quiete del deserto californiano Negli ultimi anni, mentre molti coetanei diventavano reperti, Kier era tornato una fiamma.

Il successi di The Secret Agent di Kleber Mendonça Filho — premiato a Cannes — lo aveva riportato sotto i riflettori che amava e detestava allo stesso tempo. Viveva fra Los Angeles e Palm Springs, in un’ex biblioteca modernista che somigliava a lui:

silenziosa, geometrica, sensuale nella sua ombra.

Collezionava arte, architettura, storie.

Era diventato un fantasma luminoso del cinema mondiale. E ovunque andasse, veniva accolto con il rispetto che si deve ai miti che non hanno mai ceduto al compromesso.

Nato dal fuoco, tornato al fuoco Udo Kierspe era nato in un ospedale bombardato di Colonia.

La guerra lo aveva salutato prima ancora che lui aprisse gli occhi.

Forse per questo la sua recitazione sembrava sempre postuma, come se fosse tornato da un altrove per raccontare da che parte sta il desiderio. Non ha mai inseguito Hollywood.

Le è passato accanto come un angelo inquieto, lasciando solo quello che voleva lasciare:

tracce, schegge, ombre, tatuaggi sulla pellicola