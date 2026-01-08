Offerte Sky
People we meet on vacation, arriva il film tratto dal bestseller di Emily Henry

Il 9 gennaio esce su Netflix l’adattamento cinematografico del libro pubblicato in Italia con il titolo “Un amore in vacanza”. I protagonisti Poppy e Alex sono interpretati rispettivamente da Emily Bader e Tom Blyth, affiancati - fra gli altri - da Lucien Laviscount, Lukas Gage, Sarah Catherine Hook e Jameela Jamil

Per gli amanti delle rom-com il 2026 inizia con una buona notizia: People we meet on vacation - adattamento cinematografico dell’omonimo bestseller di Emily Henry pubblicato in Italia con il titolo Un amore in vacanza - arriva il 9 gennaio su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

La trama

Fedele al libro, la trama ruota attorno a Poppy - ribelle ed estroversa - e al suo amico Alex, amante della tranquillità e della precisione. I due per molti anni sono andati in vacanza insieme durante l’estate, ma un disastroso viaggio in Croazia ha rovinato i rapporti. Poppy due anni dopo decide di proporre ad Alex una settimana a Palm Springs per sistemare le cose, ma una domanda mai espressa incombe su di loro: c’è qualcosa fra loro?

Il cast

Poppy ha il volto di Emily Bader (My Lady Jane) mentre Alex è interpretato da Tom Blyth (Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente). Nel cast ci sono anche Lucien Laviscount (Emily in Paris), Lukas Gage e Sarah Catherine Hook (The White Lotus), Jameela Jamil (The Good Place), Miles Heizer (Tredici), Alice Lee (Suits LA), Alan Ruck (Succession) e Molly Shannon (Only Murders in the Building).

