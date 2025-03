Suits LA, tutto quello che c'è da sapere

Uscito su NBC il 23 febbraio, e disponibile in streaming solamente su Peacock (per il mercato americano), lo spin-off di Suits non ha ancora una data d'uscita in Italia

Suits LA ha debuttato lo scorso 23 febbraio su NBC, totalizzando oltre 2.6 milioni di telespettatori nella prima serata.

Sebbene ad oggi una data d'uscita in Italia ancora non ci sia, i fan di Suits - la serie originale, ambientata a New York - sono in attesa di vedere i nuovi episodi.

Il successo di Suits (e la versione ambientata a Los Angeles)

Suits LA ha ricevuto il via libera dalla NBC dopo che l'originale Suits, conclusosi nel 2019, è tornata in auge quando ha debuttato su Netflix nell'estate del 2023.

Secondo Nielsen, è stata la serie più trasmessa in streaming quell'anno, con un solido margine: è stata guardata per 57,7 miliardi di minuti totali, il 31,4% in più rispetto a Bluey, titolo n. 2 del 2023, battendo il record fissato da The Office nel 2020. Non solo: Suits è stata al primo posto in classifica per 12 settimane di fila, e ha mantenuto la vetta per un totale di 15 settimane.

Sebbene lo spin-off non sembri destinato a raggiungere quel livello di popolarità, si può supporre che una parte significativa del suo pubblico proverrà dagli spettatori in streaming nei giorni successivi alla première. Tuttavia, al momento, Suits LA è disponibile in streaming solamente su Peacock.

Suits LA vede Stephen Amell nei panni di Ted Black, ex procuratore federale di New York che, reinventatosi come avvocato dello spettacolo, si ritrova ad affrontare un caso di difesa penale. Il cast include Lex Scott Davis, Josh McDermitt e Bryan Greenberg.