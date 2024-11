Suits, Patrick J. Adams spiega perché lasciò la serie nel 2018

Per sette anni, l'attore ha vissuto lontano da Troian Bellisario, dapprima sua fidanzata e poi sua moglie. Da qui, la decisione di lasciare lo show. Anche perché, spiega, aveva guadagnato abbastanza soldi da permettersi di vivere con lei la vita che voleva

Patrick J. Adams, per diversi anni, è stato l'amatissimo co-protagonista di Suits. Perché, ad un certo punto, ha deciso di lasciare? Per diversi motivi ma, soprattutto, per vivere il suo matrimonio con Troian Bellisario.

Perché Patrick J. Adams se ne andò da Suits

Ospite del podcast Dinner's on Me di Jesse Tyler Ferguson, Patrick J. Adams ha spiegato la sua decisione di lasciare il legal drama al termine della settima stagione, nel 2018.

Dopo sette anni di relazione a distanza con Troian Bellisario, meglio conosciuta per il ruolo di Spencer Hastings nel teen drama Pretty Little Liars, l'attore ha pensato che fosse giunto il momento di cominciare per davvero la loro vita insieme, dopo le nozze avvenute nel 2016.

"Ho deciso di lasciare Suits per diversi motivi", ha raccontato Adams. "Innanzitutto, mi sembrava che il mio personaggio avesse finito il suo percorso. Lo show era cominciato con un segreto, ed è stato molto interessante interpretare un ragazzo che stava mentendo e si stava nascondendo. All'inizio, una sola persona oltre a lui conosceva quel segreto. Poi, nel corso di sette stagioni, tutto è stato svelato".

"Non mi sono mai pentito della decisione, neppure per un secondo", ha aggiunto l'attore. "Sapevo che era la cosa giusta per il mio matrimonio. Io e Troian ci siamo sposati nel 2016 (...) Eravamo stati lontani per troppo tempo, ed era giunto il momento di iniziare le nostre vite. Volevamo stare insieme. Volevamo avere figli, e sapevamo che ci sarebbero voluti un paio d'anni prima che ci sentissimo pronti a diventare genitori".

Restare nello show, avrebbe voluto dire mettere in pausa una vita che sapeva di volere. "I soldi sono una cosa fantastica ma, a quel punto, ne avevo guadagnati abbastanza: potevo vivere la mia vita", ha ammesso Patrick J. Adams. Spiegando di avere adorato tutti i compagni di cast ma di essere rimasto nel progetto per sette stagioni principalmente per motivi economici.

Peraltro, la fine dell'avventura di Patrick J. Adams in Suits coincise col matrimonio di Meghan Markle. L'attrice, quando sposò Harry assumendo il titolo di duchessa del Sussex, abbandonò la recitazione. Così, la loro coppia televisiva fu fatta uscire dallo show. Ma si ritrovò al matrimonio reale, a cui Adams partecipò insieme alla moglie.