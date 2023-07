Suits, la serie TV con Meghan Markle, batte il record di streaming

Il record di Suits ha battuto altri numeri già importanti: la terza stagione di T he Witcher ha toccato quota 1,31 miliardi di minuti di streaming, The Bear è cresciuto del 18% raggiungendo 1,01 miliardi (e ponendosi come la seconda serie di Hulu e la prima prodotta da FX a superare la soglia del miliardo di minuti per una sola settimana, dopo The Handmaid's Tale ).

Meghan Markle in Suits

In Suits, Meghan Markle interpreta (o meglio interpretava) un ruolo cruciale. Vestiva infatti i panni di Rachel Zane, assistente di studio, che si innamora del geniale Mike Ross (l’avvocato interpretato da Patrick J. Adams). La loro chimica sul set era tale da aver turbato il marito, il principe Harry. A raccontarlo è stato lui stesso, nell’autobiografia Spare. All’inizio della loro frequentazione, Harry cercò su Google il nome della donna, deciso a conquistarla. I video di scena, tuttavia, lo turbarono parecchio. "Ci vorrebbe l'elettroshock per levarmi quelle immagini dalla testa" scrive Harry, scherzando. "Avevo appena assistito ad una scena in cui lei e un compagno di cast si strapazzavano a vicenda in una specie di ufficio o sala conferenze. Non avevo bisogno di vedere queste cose dal vivo". Peraltro, suo fratello e la moglie Kate Middleton erano degli accaniti fan della serie. E questo rendeva le cose ancor più complicate (ma mai quanto in futuro si sarebbero rivelate).