Quasimodo, Vincent Cassel sarà il Gobbo di Notre-Dame nel film Netflix

Nel film Netflix (visibile su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Quasimodo, Vincent Cassel interpreterà l’uomo che avrebbe ispirato il personaggio del campanaro di Notre-Dame nel romanzo Notre-Dame de Paris di Victor Hugo. Jean-François Richet dirigerà la sceneggiatura scritta da Eric Besnard. “Ambientato a Parigi alla vigilia della Rivoluzione di Luglio (1830), questo film reinterpreta la vita dell’uomo che si dice abbia ispirato l’iconico personaggio di Victor Hugo, Quasimodo. Mentre l’epidemia di colera si diffonde in città, si ritrova intrappolato tra disordini politici e un amore impossibile”, recita la sinossi ufficiale. Le riprese inizieranno in Francia in estate.