Zerocalcare scriverà e dirigerà una nuova serie tv animata

Il video sui social

Nel video, il fumettista scherza con Mastandrea, 'reo' di aver spoilerato l'arrivo della terza serie. "Mi hanno chiesto come sta Zero, me rompono sempre le palle a me come stai te. Non lo so come sta, ho risposto, so che stiamo lavorando, ogni tanto lo vedo, so che stiamo facendo la terza serie". E Zerocalcare: "Hai detto 'na roba che da contratto non se poteva di'...". Mastandrea: "Non lo sapevo, mica me leggo 500 pagine di contratto?". Quanto alla trama, "non l'ho detta pure perché non la so".