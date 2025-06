La casa nella prateria, iniziate le riprese della serie reboot Netflix

Tratta dai romanzi semi-autobiografici La piccola casa nella prateria di Laura Ingalls Wilder, seguirà la vita della giovane pioniera Laura Ingalls e della sua famiglia nel viaggio attraverso l’America durante l'espansione verso Ovest in cerca di una nuova vita

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha annunciato l’inizio ufficiale delle riprese della serie tv reboot La casa nella prateria, tratta dai romanzi La piccola casa nella prateria di Laura Ingalls Wilder. Insieme alla notizia, la piattaforma di streaming ha svelato anche le prime foto del cast, che include Luke Bracey nel ruolo di Charles Ingalls, Crosby Fitzgerald nel ruolo di Caroline Ingalls, Alice Halsey nel ruolo di Laura Ingalls, Skywalker Hughes nel ruolo di Mary Ingalls, Warren Christie nel ruolo di John Edwards, Jocko Sims nel ruolo del Dottor George Tann, Meegwun Fairbrother nel ruolo di Mitchell, Alyssa Wapanatâhk nel ruolo di White Sun, Wren Zhawenim Gotts nel ruolo di Good Eagle e Xander Cole nel ruolo di Little Puma. “Sono assolutamente entusiasta del cast brillante che abbiamo riunito", ha dichiarato la showrunner e produttrice esecutiva Rebecca Sonnenshine. "Ognuno di loro porta qualcosa di speciale all'universo de La piccola casa nella prateria e contribuirà a rendere questa storia viva per una nuova generazione”.