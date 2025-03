Addio a Jack Lilley, stuntman e attore di La casa nella prateria

Si è spento all’età di 91 anni Jack Lilley, attore e stuntman noto per il suo ruolo in La casa nella prateria, serie nella quale aveva recitato per tutte e nove le stagioni. Lilley era malato di Alzheimer ed è morto mercoledì 19 marzo al Motion Picture & Television Country House and Hospital di Woodland Hills, sobborgo di Los Angeles.

L'incontro con Michael London

Prima che nella fortunata serie televisiva, Lilley aveva lavorato a lungo con Michael London in Bonanza. A salutarlo sui social c’è anche Melissa Gilbert, protagonista de La casa nella prateria, che lo ha definito “una delle mie persone preferite al mondo” ricordando come le avesse insegnato ad andare a cavallo “quando ero appena una piccola cosina”. L’attrice ha aggiunto: “Era così paziente con me, non diceva mai no quando qualcuno arrivava da lui strillando ‘Possiamo farci una cavalcata? Per favore, per favore, per favore’”.