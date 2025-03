L'Idf ha arrestato il regista di 'No Other Land' Hamdan Ballal

L'arresto è avvenuto durante scontri tra coloni israeliani e palestinesi vicino al villaggio di Susya, in Cisgiordania. Quattro palestinesi sono stati feriti e tre arrestati, tra cui Ballal, colpito alla testa da un sasso

Il regista Hamdan Ballal, uno dei creatori del film premiato con l'Oscar 'No Other Land', è stato arrestato questa sera durante violenti scontri nei pressi del villaggio palestinese di Susya, nella Cisgiordania meridionale. Ballal è stato colpito alla testa da una pietra lanciata durante il confronto tra coloni israeliani e residenti palestinesi. Le sue condizioni non sono ancora note.