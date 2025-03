Grande Fratello, le anticipazioni della semifinale

Tutto pronto per la semifinale del Grande Fratello . Alfonso Signorini sarà alla guida del penultimo appuntamento con il reality-show, attesa per il verdetto del televoto tra Giglio, Helena Prestes e Chiara Cainelli.

grande fratello, il televoto

Dopo più di sei mesi dal suo inizio, il conduttore accompagnerà i telespettatori nel corso di una delle serate più attese di questa edizione del programma televisivo, in studio anche Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come opinioniste e Rebecca Staffelli (FOTO) in qualità di rappresentante del pubblico social.