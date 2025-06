Torna il Radio Zeta Future Hits Live 2025, i cantanti e cosa sapere

L'appuntamento è fissato per domenica 1° giugno, al Centrale del Foro Italico di Roma, con inizio alle ore 21. Sul palco si alterneranno oltre 40 artisti per una serata di grande musica e spettacolo. Il concerto sarà trasmesso in diretta su Sky Uno, in streaming su NOW

“Anche quest’anno il Radio Zeta Future Hits Live torna con grandi artisti dal vivo, in un tempio dello sport: il Centrale del Foro Italico. Uno show musicale che inaugura l’estate insieme a ragazzi e famiglie. Ci vediamo a Verona, il 4 settembre, per la seconda data del Future Hits Live!”, dichiara Lorenzo Suraci , Presidente del Gruppo RTL 102.5.

Il Radio Zeta Future Hits Live dà il via all’estate con l’appuntamento romano di giugno, e tornerà anche quest’anno all’ Arena di Verona il 4 settembre , trasformandosi in un’occasione speciale per dare il benvenuto all’autunno. I biglietti per il Future Hits Live di Verona sono disponibili su TicketOne!

Ogni giorno gli speaker di Radio Zeta trasmettono il loro mondo con uno sguardo dinamico e un'energia inconfondibile, connettendosi con chiunque sia proiettato verso il futuro. Il Radio Zeta Future Hits Live rappresenta pienamente questo spirito, fondendo musica, valori e un forte senso di comunità. Un evento dove ogni spettatore non è solo un partecipante, ma si sente subito parte integrante di #TeamRadioZeta , la campagna che debutta su questo palco per unire e dare voce alla nostra straordinaria comunità di ascoltatori .

Giunto alla sua quarta edizione, il Radio Zeta Future Hits Live si è ormai affermato come uno degli eventi musicali più attesi dell’estate italiana, portando sul palco tutti gli artisti del momento e le hit che faranno da colonna sonora alla bella stagione. Non è solo un concerto, è un’occasione per parlare alle nuove generazioni di inclusione e condivisione , temi centrali nella comunicazione di Radio Zeta.

Tutto pronto per il Radio Zeta Future Hits Live, che torna stasera, domenica 1° giugno, al Centrale del Foro Italico di Roma per la prima data dell’edizione 2025.

CAST

Ad accendere la serata, cuore pulsante del Radio Zeta Future Hits Live, saranno gli oltre 40 artisti che si esibiranno sul palco del Centrale del Foro Italico. Tre ore di musica, dal vivo, per celebrare la scena musicale italiana con i suoi protagonisti. Ecco la line-up completa di chi si esibirà stasera: ACHILLE LAURO, ALESSANDRA AMOROSO, ALFA, ANNALISA, ARTIE 5IVE, BABY GANG, BIGMAMA, BNKR44, BRESH, CAPO PLAZA, CARL BRAVE, CLARA, COMA_COSE, DARDUST, EMIS KILLA, FEDEZ, FRANCESCA MICHIELIN, FRANCO126, FRED DE PALMA, GABRY PONTE, GAIA, GHALI, GUÈ, JOAN THIELE, JOSHUA, LAZZA, LUCIO CORSI, NOEMI, OLLY, RKOMI, ROCCO HUNT, ROSE VILLAIN, SARAH TOSCANO, SERENA BRANCALE, SHABLO, TANANAI, THE KOLORS, TONY BOY, TONY EFFE, TORMENTO, TRIGNO.

CONDUZIONE, RED CARPET E RADIO ZETA VILLAGE

L’edizione 2025 del Radio Zeta Future Hits Live avrà una conduzione tutta al femminile. Per il quarto anno consecutivo, a presentare il festival della Generazione Zeta, ci sarà Paola Di Benedetto, affiancata, per il secondo anno, da Giulia Laura Abbiati. A scaldare il pubblico prima dell’inizio dello show ci saranno gli speaker di Radio Zeta Davide Guerra, Francesco Ciannamea e Benedetta Mannucci, che animeranno l’atmosfera e accompagneranno il pubblico fino all’inizio dello spettacolo.

Prima dell’inizio dello spettacolo, Radio Zeta trasmetterà "È come sembra", il nuovo video realizzato da AssoConcerti e Fondazione Una Nessuna Centomila ideato insieme ad Anna Foglietta, attrice e Presidente della Onlus Every Child Is My Child, che ne ha firmato la regia. La clip racconta una storia vera, che purtroppo si ripete ogni giorno – anche nei luoghi in cui sarà proiettata, come i grandi eventi musicali – per ricordare a tutti l’urgenza di dire basta a ogni forma di violenza. Sul palco del Radio Zeta Future Hits Live salirà Anna Foglietta, per introdurre il progetto e condividere un messaggio di sensibilizzazione insieme a Paola e Giulia Laura.

“L’emozione cambia di anno in anno, ma è sempre presente. Per questa mia quarta edizione, mi sono ripromessa di divertirmi e di godermela dall’inizio alla fine, proprio come fosse una grande festa di inizio estate!”, dichiara Paola Di Benedetto.

“Per me è un onore calcare questo palco a un anno di distanza. Avere la possibilità di crescere insieme alla famiglia di RTL 102.5 è davvero gratificante. Quest’anno ci saremo io e Paola: una conduzione tutta al femminile, di cui sono molto fiera. Non vedo l’ora di condividere questa serata magica, all’insegna della musica che amiamo e del divertimento”, aggiunge Giulia Laura Abbiati.

L’evento non si limiterà al palco del Centrale del Foro Italico. Fuori dall’arena, sul red carpet, pronti a raccontare l’arrivo degli artisti e a raccogliere l’entusiasmo dei fan, ci saranno Luigi Santarelli e Alessandra Vatta. Questo momento speciale, con gli artisti che faranno il loro ingresso sotto gli occhi del pubblico, sarà anche trasmesso in diretta sulla piattaforma RTL 102.5 Play e sul profilo TikTok di Radio Zeta, permettendo a tutti di partecipare alla straordinaria serata.

Nel frattempo, il Radio Zeta Village, situato all’esterno del Centrale del Foro Italico, ospiterà attività, stand e momenti di intrattenimento dedicati al pubblico. Una grande area espositiva aperta il 31 maggio e il 1° giugno, dalle 10:00 alle 19:00, dove il pubblico potrà immergersi nell’atmosfera del Radio Zeta Future Hits Live. Per due giorni, Radio Zeta sarà in diretta proprio dal Village, dalle 11:00 alle 19:00, portando la radio direttamente tra la gente. I visitatori avranno l’opportunità di incontrare dal vivo i loro speaker preferiti e interagire con loro. Il Radio Zeta Village nasce per trasformare l’attesa dello show in un’esperienza per il pubblico, con attività che li porteranno nel mondo di Radio Zeta. Un luogo dove la musica, la radio e il divertimento si incontrano per dare il via al Festival della Generazione Zeta nel miglior modo possibile.