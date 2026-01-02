Katie Holmes e Joshua Jackson saranno i protagonisti di Happy Hour, prima pellicola di una trilogia cinematografica diretta dall'interprete di Joey Potter. Nel cast del film anche Mary-Louise Parker e Constance Wu
Come rilanciato da Entertainment Weekly, Michelle Williams sarebbe disponibile a prendere parte alla trilogia cinematografica con Katie Holmes e Joshua Jackson. I tre attori hanno lavorato insieme per la celebre serie tv Dawson’s Creek con protagonista James Van Der Beek.
katie holmes e joshua jackson, i dettagli della trilogia cinematografica
A quasi trent’anni di distanza dalla messa in onda del primo episodio di Dawson’s Creek, Michelle Williams (FOTO) ha rivelato di essere pronta a lavorare nuovamente con Katie Holmes e Joshua Jackson, rispettivamente interpreti di Joey Potter e Pacey Witter nella serie tv. I due attori sono attualmente impegnati con le riprese di Happy Hour, primo film di una trilogia cinematografica diretta proprio da Katie Holmes. Nel cast anche Mary-Louise Parker e Constance Wu. Massimo riserbo sulla possibile data di uscita.
Come rivelato da Entertainment Weekly, questa la sinossi della pellicola: “Una storia su due persone che affrontano la loro relazione tra le sfide della carriera e delle responsabilità familiari e la ricerca dell'amore nonostante gli inevitabili ostacoli della vita. Il film è una commedia drammatica incentrata sui personaggi che esplora il viaggio emotivo di giovani amori che si ricongiungono da adulti con il filo conduttore di gioie, perdite e speranze condivise”.
Dopo l’affermazione con il ruolo di Joey Potter, Katie Holmes (FOTO) ha spaziato tra piccolo e grande schermo, ricordiamo i film Schegge di April e Batman Begins. Tra le intepretazioni di Joshua Jackson citiamo Peter Bishop in Fringe e Cole Lockhart in The Affair - Una relazione pericolosa.
Michelle Williams ha invece emozionato pubblico e critica con film come I segreti di Brokeback Mountain, Blue Valentine e Manchester by the Sea. Spazio a numerosi riconoscimenti di grande prestigio: dalle cinque nomination agli Academy Awards alle due statuette vinte ai Golden Globe nelle categorie Migliore attrice in un film commedia o musicale per Marilyn e Miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione per Fosse/Verdon.
