Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Michelle Williams vorrebbe tornare a recitare con Katie Holmes e Joshua Jackson

Cinema

Matteo Rossini

©Getty

Katie Holmes e Joshua Jackson saranno i protagonisti di Happy Hour, prima pellicola di una trilogia cinematografica diretta dall'interprete di Joey Potter. Nel cast del film anche Mary-Louise Parker e Constance Wu

Come rilanciato da Entertainment Weekly, Michelle Williams sarebbe disponibile a prendere parte alla trilogia cinematografica con Katie Holmes e Joshua Jackson. I tre attori hanno lavorato insieme per la celebre serie tv Dawson’s Creek con protagonista James Van Der Beek.

katie holmes e joshua jackson, i dettagli della trilogia cinematografica

A quasi trent’anni di distanza dalla messa in onda del primo episodio di Dawson’s Creek, Michelle Williams (FOTO) ha rivelato di essere pronta a lavorare nuovamente con Katie Holmes e Joshua Jackson, rispettivamente interpreti di Joey Potter e Pacey Witter nella serie tv. I due attori sono attualmente impegnati con le riprese di Happy Hour, primo film di una trilogia cinematografica diretta proprio da Katie Holmes. Nel cast anche Mary-Louise Parker e Constance Wu. Massimo riserbo sulla possibile data di uscita.

 

Come rivelato da Entertainment Weekly, questa la sinossi della pellicola: “Una storia su due persone che affrontano la loro relazione tra le sfide della carriera e delle responsabilità familiari e la ricerca dell'amore nonostante gli inevitabili ostacoli della vita. Il film è una commedia drammatica incentrata sui personaggi che esplora il viaggio emotivo di giovani amori che si ricongiungono da adulti con il filo conduttore di gioie, perdite e speranze condivise”.

Approfondimento

Dawson's Creek, James Van Der Beek mette all'asta i cimeli della serie

Dopo l’affermazione con il ruolo di Joey Potter, Katie Holmes (FOTO) ha spaziato tra piccolo e grande schermo, ricordiamo i film Schegge di April e Batman Begins. Tra le intepretazioni di Joshua Jackson citiamo Peter Bishop in Fringe e Cole Lockhart in The Affair - Una relazione pericolosa.

 

Michelle Williams ha invece emozionato pubblico e critica con film come I segreti di Brokeback Mountain, Blue Valentine e Manchester by the Sea. Spazio a numerosi riconoscimenti di grande prestigio: dalle cinque nomination agli Academy Awards alle due statuette vinte ai Golden Globe nelle categorie Migliore attrice in un film commedia o musicale per Marilyn e Miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione per Fosse/Verdon.

FOTOGALLERY

©Webphoto

1/17
Serie TV

Dawson's Creek, gli attori del cast oggi. FOTO

L'indimenticabile mondo degli adolescenti Dawson Leery, Joey Potter, Pacey Witter e Jen Lindley, rispettivamente interpretati da James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams e Joshua Jackson è entrato nella storia del piccolo schermo a partire dagli anni Novanta. Tra carriera e amori, ecco che fine hanno fatto oggi i quattro protagonisti

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Pink operata al collo: "Il rock'n roll è uno sport di contatto"

Spettacolo

Negli ultimi giorni del 2025, Pink ha subito un delicato intervento chirurgico al collo. Ora,...

Nick Jonas ha pubblicato il nuovo singolo Gut Punch

Musica

Oltre al successo con i fratelli Joe e Kevin, nel corso degli anni il cantautore statunitense ha...

Natasha Stefanenko, in Brasile ha detto di nuovo sì a Luca Sabbioni

Spettacolo

A distanza di 30 anni dal primo matrimonio, celebrato nel 1995 a Sant’Elpidio, nelle Marche, la...

Moda, 16 tendenze per il 2026 dalle sfilate da indossare subito. FOTO

Spettacolo

In attesa delle sfilate di gennaio, sappiamo già cosa scegliere nell'immediato e cosa popolerà il...

16 foto

Milano-Cortina, Laura Pausini alla cerimonia apertura Giochi olimpici

Musica

L'artista sarà una dei superospiti della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di...

Spettacolo: Per te