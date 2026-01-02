Katie Holmes e Joshua Jackson saranno i protagonisti di Happy Hour, prima pellicola di una trilogia cinematografica diretta dall'interprete di Joey Potter. Nel cast del film anche Mary-Louise Parker e Constance Wu

Come rilanciato da Entertainment Weekly, Michelle Williams sarebbe disponibile a prendere parte alla trilogia cinematografica con Katie Holmes e Joshua Jackson. I tre attori hanno lavorato insieme per la celebre serie tv Dawson’s Creek con protagonista James Van Der Beek.

katie holmes e joshua jackson, i dettagli della trilogia cinematografica A quasi trent'anni di distanza dalla messa in onda del primo episodio di Dawson's Creek, Michelle Williams (FOTO) ha rivelato di essere pronta a lavorare nuovamente con Katie Holmes e Joshua Jackson, rispettivamente interpreti di Joey Potter e Pacey Witter nella serie tv. I due attori sono attualmente impegnati con le riprese di Happy Hour, primo film di una trilogia cinematografica diretta proprio da Katie Holmes. Nel cast anche Mary-Louise Parker e Constance Wu. Massimo riserbo sulla possibile data di uscita. Come rivelato da Entertainment Weekly, questa la sinossi della pellicola: "Una storia su due persone che affrontano la loro relazione tra le sfide della carriera e delle responsabilità familiari e la ricerca dell'amore nonostante gli inevitabili ostacoli della vita. Il film è una commedia drammatica incentrata sui personaggi che esplora il viaggio emotivo di giovani amori che si ricongiungono da adulti con il filo conduttore di gioie, perdite e speranze condivise".