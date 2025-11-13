Dawson's Creek, James Van Der Beek mette all'asta i cimeli della serie

L'attore canadese ha affidato a Propstore Auction abiti e oggetti di scena dello show di culto e di uno dei suoi film per sostenere i costi delle sue terapie. Per quanto gli costi separarsi da oggetti a cui tiene moltissimo, la star sente che è arrivato il momento di condividerli con i fan

A quasi trent'anni dal debutto in tv di Dawson's Creek, alcuni costumi e oggetti di scena apparsi nella prima stagione della serie televisiva sono entrati nel catalogo della casa d'aste Propstore per ricevere offerte fino al 5-7 dicembre, date della "Winter Entertainment Memorabilia Live Auction".

Gli oggetti sono stati messi all'asta da James Van Der Beek, Dawson Leery nel teen drama che ha segnatola produzione televisiva del suo genere negli anni a cavallo tra i due millenni.

L'attore canadese, che nella serie ricopriva il ruolo principale, ha deciso di separarsene per raccogliere fondi per le costosissime cure per il cancro al colon-retto che lo ha colpito da qualche anno, condizione di cui ha parlato apertamente solo nell'inverno del 2024 rivelando che la malattia era giunta al terzo stadio.

L'attore, che si è detto sempre fiducioso sulle possibilità di guarigione, ha conservato per anni questi cimeli ma adesso ha deciso di separarsene per una causa davvero importante.

All'asta abiti e oggetti di scena iconici Al pari del suo Dawson, James Van Der Beek, è un uomo sentimentale, lo si capisce da come ha parlato dell'asta degli oggetti della serie Dawson's Creek, che ha conservato per decenni.

“Ho conservato questi tesori per anni, aspettando il momento giusto per fare qualcosa con loro, e con tutti i colpi di scena inaspettati che la vita ha presentato di recente, è chiaro che il momento è ora”, ha detto Van Der Beek a People che, in esclusiva, ha parlato dell'asta, invitando i fan a visionare gli oggetti in vendita, per i quali presto sarà possibile presentare delle offerte.

Si stima che gli oggetti potranno raggiungere decine di migliaia di dollari perché si tratta di veri e propri pezzi iconici della serie.

Van Der Beek ha messo all'asta alcuni costumi del guardaroba di Dawson's Leery apparsi nella prima stagione dello show, in onda nel 1998 negli States.

Si tratta di una camicia di flanella a quadri dal fondo bordeaux, di un maglione chiaro dal taglio over (in linea con lo stile degli adolescenti dell'epoca) e di una collana corta con un ciondolo di pietra naturale che, nella serie, fu donato da Dawsons a Joey Potter (Katie Holmes) in un episodio della quarta stagione.

Il gioiello parte da una base d'asta di 10 mila dollari e si stima che potrà essere venduto anche a una cifra quattro volte superiore.

Tra gli oggetti iconici, anche un set con un pupazzetto di E.T. e un poster di Indiana Jones, che decoravano la stanza di Dawson, grande fan del cinema di Spielberg, e uno schienale di una sedia da regista con impresso il nome di Dawson.

