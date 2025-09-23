Dawson's Creek, James Van Der Beek collegato per la reunion

La star canadese, volto di Dawson Leery, protagonista dello show di culto per il pubblico Millennial, è intervenuto con messaggi registrati alla serata evento al Richard Rodgers Theater per ringraziare i fan, i colleghi e Lin-Manuel Miranda, che ha preso il suo posto alla lettura. Per il gran finale, sul palco, la moglie e i figli dell'attore

Sarà difficile per i fan di Dawson's Creek dimenticare la incredibile notte del Richard Rodgers Theater di New York dove lunedì 22 settembre è avvenuta una storica reunion del cast dello show, un evento benefico organizzato per sostenere l’associazione F*** Cancer, che si occupa di prevenzione e assistenza ai malati di cancro, malattia che ha colpito James Van Der Beek da qualche anno.

L'attore canadese, che aveva annunciato con enorme rammarico di non poter essere presente fisicamente a New York a causa di un'indisposizione dell'ultimo minuto, ha preso parte virtualmente alla reunion parlando alla platea attraverso un paio di videomessaggi.

La star ha ringraziato i presenti scherzando con loro. Il suo non è stato l'unico intervento da remoto: a sopresa, sullo schermo, è comparso anche Steven Spielberg, il regista idolatrato dal giovane Dawson nella serie.

Il cast della serie riunito sul palco a New York È stata una notte di spettacolo e di grande emozione quella di New York che ha riunito sullo stesso palco, a oltre venti anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio di Dawson's Creek, tutti i protagonisti dello show che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo collocandosi tra le serie televisive più amate di sempre.

I fortunati spettatori dello show al Richard Rodgers Theater hanno rivisto insieme Michelle Williams (anche promotrice dell'evento), Katie Holmes e Joshua Jackson, Kerr Smith, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Nina Repeta, Meredith Monroe, Mary-Margaret Humes e Busy Philipps.

Il pubblico che è cresciuto con loro e con lo show, ha poi visto crescere molte delle star presenti ad Hollywood e nello showbiz.

La commozione è giunta alle stelle in molti momenti, dalla lettura delle battute del pilot della serie, al canto collettivo della sigla di Dawson's Creek, I Don't Want to Wait di Paula Cole che, ha visto salire sul palco anche Kimberly Brook, moglie di James Van Der Beck, a New York con due dei figli avuti con l'attore.

Inutile dire che, fin da subito, i social e la rete si sono riempiti di video e foto della serata, resi virali dai fan della serie.

I videomessaggi di Van Der Beek (e Spielberg) James Van Der Beek si è commosso nel salutare il pubblico del teatro e i colleghi coi quali si è riunito virtualmente tramite videomessaggio. "Non posso credere di non essere lì. Non posso credere di non poter vedere i miei compagni di cast, il mio splendido cast di persona", ha detto l'attore che è apparso fisicamente provato dalla malattia.

Van Der Beek ha poi rivolto uno speciale ringraziamento a Lin-Manuel Miranda che, all'ultimo momento ha preso il suo posto per la lettura col cast recitando le battute di Dawson Leery. La star canadese ha scherzato con l'attore e regista sul suo coinvolgimento ed ha fatto anche ironia sul fatto di aver dato vita a un meme famosissimo con una delle scene più dramatiche ed intense della serie.

Steven Spielberg, mito personale dell'aspirante regista Dawson nella serie, è intervenuto a sua volta con un videomessaggio nel quale ha citato l'armadio del giovane Leery, tappezzato con poster delle sue opere.

La reunion di Broadway ha dimostrato ancora una volta come, a distanza di più di due decenni, i legami stretti tra gli interpreti del cast della serie ideata da Kevin Williamson siano ancora solidi e quanto i fan dello show siano sempre affezionati alla storia. "Siete i fan migliori del mondo", ha detto Van Der Beek nel suo intervento.

Il cast di Dawson's Creek alla reunion di New York - ©Getty