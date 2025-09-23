Dawson's Creek, James Van Der Beek collegato per la reunion

Esplora tutte le offerte Sky
Dawson's Creek, James Van Der Beek è intervenuto virtualmente alla reunion cast a New York

Serie TV
Vittoria Romagnuolo

La star canadese, volto di Dawson Leery, protagonista dello show di culto per il pubblico Millennial, è intervenuto con messaggi registrati alla serata evento al Richard Rodgers Theater per ringraziare i fan, i colleghi e Lin-Manuel Miranda, che ha preso il suo posto alla lettura. Per il gran finale, sul palco, la moglie e i figli dell'attore

Sarà difficile per i fan di Dawson's Creek dimenticare la incredibile notte del Richard Rodgers Theater di New York dove lunedì 22 settembre è avvenuta una storica reunion del cast dello show, un evento benefico organizzato per sostenere l’associazione F*** Cancer, che si occupa di prevenzione e assistenza ai malati di cancro, malattia che ha colpito James Van Der Beek da qualche anno
L'attore canadese, che aveva annunciato con enorme rammarico di non poter essere presente fisicamente a New York a causa di un'indisposizione dell'ultimo minuto, ha preso parte virtualmente alla reunion parlando alla platea attraverso un paio di videomessaggi
La star ha ringraziato i presenti scherzando con loro. Il suo non è stato l'unico intervento da remoto: a sopresa, sullo schermo, è comparso anche Steven Spielberg, il regista idolatrato dal giovane Dawson nella serie. 

Il cast della serie riunito sul palco a New York 

È stata una notte di spettacolo e di grande emozione quella di New York che ha riunito sullo stesso palco, a oltre venti anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio di Dawson's Creek, tutti i protagonisti dello show che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo collocandosi tra le serie televisive più amate di sempre. 
I fortunati spettatori dello show al Richard Rodgers Theater hanno rivisto insieme Michelle Williams (anche promotrice dell'evento), Katie Holmes e Joshua JacksonKerr Smith, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Nina Repeta, Meredith Monroe, Mary-Margaret Humes e Busy Philipps.
Il pubblico che è cresciuto con loro e con lo show, ha poi visto crescere molte delle star presenti ad Hollywood e nello showbiz.
La commozione è giunta alle stelle in molti momenti, dalla lettura delle battute del pilot della serie, al canto collettivo della sigla di Dawson's CreekI Don't Want to Wait di Paula Cole che, ha visto salire sul palco anche Kimberly Brook, moglie di James Van Der Beck, a New York con due dei figli avuti con l'attore. 
Inutile dire che, fin da subito, i social e la rete si sono riempiti di video e foto della serata, resi virali dai fan della serie. 

I videomessaggi di Van Der Beek (e Spielberg)

James Van Der Beek si è commosso nel salutare il pubblico del teatro e i colleghi coi quali si è riunito virtualmente tramite videomessaggio. "Non posso credere di non essere lì. Non posso credere di non poter vedere i miei compagni di cast, il mio splendido cast di persona", ha detto l'attore che è apparso fisicamente provato dalla malattia. 
Van Der Beek ha poi rivolto uno speciale ringraziamento a Lin-Manuel Miranda che, all'ultimo momento ha preso il suo posto per la lettura col cast recitando le battute di Dawson Leery. La star canadese ha scherzato con l'attore e regista sul suo coinvolgimento ed ha fatto anche ironia sul fatto di aver dato vita a un meme famosissimo con una delle scene più dramatiche ed intense della serie. 
Steven Spielberg, mito personale dell'aspirante regista Dawson nella serie, è intervenuto a sua volta con un videomessaggio nel quale ha citato l'armadio del giovane Leery, tappezzato con poster delle sue opere. 
La reunion di Broadway ha dimostrato ancora una volta come, a distanza di più di due decenni, i legami stretti tra gli interpreti del cast della serie ideata da Kevin Williamson siano ancora solidi e quanto i fan dello show siano sempre affezionati alla storia. "Siete i fan migliori del mondo", ha detto Van Der Beek nel suo intervento.

Il cast di Dawson's Creek alla reunion di New York - ©Getty
