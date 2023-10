2/16 ©Webphoto

The Fresh Prince of Bel-Air, tradotto in italiano come Il principe di Bel-Air, è la serie televisiva che ha lanciato Will Smith al successo. Racconta la storia di Will, che si trasferisce dagli zii ricchi a Bel-Air per fugare da una situazione di degrado sociale. Lo show mescola commedia e momenti toccanti

Un'estate fa, il cast della serie tv ripensa agli Anni 90: ecco come eravamo. VIDEO