1991 - Robin Hood - Principe dei ladri (Robin Hood: Prince of Thieves) di Kevin Reynolds. L'adattamento con protagonista Kevin Costner fu accolto da pareri discordanti ma resta uno dei film più visti della sua stagione. Everything I Do I Do It for You di Bryan Adams ottenne una Candidatura per la miglior canzone originale agli Oscar