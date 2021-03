Matrix, 22 anni fa usciva il film con Keanu Reeves. FOTO

2/25 IPA/FOTOGRAMMA

Le sorelle Wachowski hanno dichiarato di aver pensato subito a Brandon Lee come possibile interprete di Neo, ruolo poi andato a Keanu Reeves a causa della morte di Brandon e delle rinunce di altri attori come Tom Cruise, Johnny Depp e Will Smith, che rifiutò perché non comprendeva il senso del film. Ewan Mc Gregor, invece, rinunciò al ruolo di Neo perchè impegnato con le riprese di Star Wars – Episodio I: La Minaccia Fantasma.

