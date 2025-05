Alessandro Borghese 4 Ristoranti, la puntata evento con ospite Lillo

Alessandro Borghese 4 Ristoranti taglia il traguardo dei 10 anni e spegne le candeline con una puntata-evento inedita che, per la prima volta nella storia dello show culinario accoglierà un ospite speciale. Giovedì 15 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, al tavolo dei ristoratori insieme allo chef Alessandro Borghese ci sarà Lillo, a formare una coppia mai vista e perfetta per eleggere la Migliore osteria verace di Roma Est

La Certosa , trattoria rustica e unica nel suo genere, aperta nel 2013, affaccia in una sorta di “borgo” da cui prende il nome e assicura un angolo di tranquillità lontano dal caos del centro, non a caso tra i suoi clienti abituali si annoverano grandi artisti e attori. La titolare Loredana è la tuttofare del locale, che tutti i giorni può contare sull’elevata qualità del pesce fresco e sulla tipica cucina da trattoria. Il piatto forte, infatti, sono i tonnarelli cozze e pecorino.

L’Amicone – Cucina di quartiere , storico locale aperto nel 1982 a Centocelle, presenta una location moderna e semplice, rinnovata dal titolare e proprietario Emiliano. Conserva l’anima della cucina tradizionale e familiare, non a caso propone una gastronomia tipica e casalinga, portata in tavola dalle sapienti mani della mamma di Emiliano, che ogni giovedì prepara il suo cavallo di battaglia: gli gnocchi fatti a mano;

Osteria degli stolti , situata a Tor Pignattara, è un ristorante spazioso e ben arredato, con un incantevole giardino nascosto. È un locale ideale per le famiglie, dove tutti possono apprezzare la cucina romana con un tocco di novità. Alberto, titolare e responsabile, si è voluto rimettere in gioco in un quartiere difficile. L’offerta gastronomica oscilla tra la cucina autentica romana e proposte vegan, fusion e internazionali per sorprendere la clientela;

le regole del gioco non cambiano



Nonostante una struttura inedita e più dinamica, anche nella puntata-evento le regole del gioco non cambiano: quattro ristoratori gareggiano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’iconico “dieci” dello chef. Ciascun concorrente invita nel proprio locale i tre sfidanti, per l’occasione accompagnati dalla special guest Lillo e da Ale Borghese, che per prima cosa si occupa dell’attenta ispezione in cucina. La scrupolosa valutazione prosegue poi durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione.

A seguire, seduti a tavola, i commensali prima commentano i piatti che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, lo special, differente in ciascuna puntata. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, devono cimentarsi nello stesso piatto tematico o ingrediente rappresentativo del territorio di riferimento, per dar vita a un confronto ancora più diretto. E non può che essere il filetto di baccalà alla romana a prendersi la scena nelle tavole delle trattorie veraci della Capitale: fritto e rigorosamente pastellato, croccante fuori e morbido dentro, questo che è un grande classico della cucina popolare e dello street food capitolino - nato all’epoca ebraico-romana - si presta a molte variazioni sul modo di preparare la pastella o di friggere.

Le votazioni rimangono segrete fino a quando i quattro ristoratori non tornano a riunirsi allo stesso tavolo per il confronto finale: qui svelano i propri giudizi e discutono a carte scoperte su ogni aspetto della gara. L’ospite speciale Lillo non voterà nelle categorie ma avrà a disposizione un bonus di 5 punti extra da assegnare a uno dei ristoranti a sua scelta. I voti di chef Borghese, invece, vengono svelati alla fine perché, come da tradizione, possono confermare o ribaltare la classifica. Anche il vincitore di questa puntata-evento, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceve premi per un valore superiore ai 5000€ e il “bollino” #Ale4Ristoranti da esporre all’esterno a testimonianza di una rete di locali testati da chi se ne intende, i ristoratori stessi.

Il prossimo viaggio



Le celebrazioni per i dieci anni di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” non terminano qua: il viaggio gastronomico proseguirà giovedì 22 maggio alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, quando Chef Borghese accoglierà 4 ristoratori provenienti da tutta la Penisola per eleggere il Miglior ristorante con laboratorio di pasta fresca d’Italia.

Grazie a Sky Extra, il programma loyalty di Sky, per i clienti Sky da più di tre anni gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand con Primissime.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” Volskwagen Veicoli Commerciali, Generali Italia, Zucchetti, ChefLine, Sanitech, Consorzio Asti Spumante e Moscato d’Asti, Montegrappa.

“Alessandro Borghese 4 Ristoranti” è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia.

Scritto da Alessandro Borghese, Nicola Lorenzi e Alessandro Di Benedetto. La regia è di Gianni Monfredini.

