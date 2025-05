4 Ristoranti di Alessandro Borghese compie 10 anni

Alessandro Borghese 4 Ristoranti taglia il traguardo dei 10 anni e festeggia con un meet & greet organizzato mercoledì 14 maggio in Piazza dei Mercanti a Milano. E in più arrivano, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, due episodi speciali: giovedì 15 per la prima volta nella storia, una puntata con ospite Lillo e giovedì 22, quattro ristoratori di tutta Italia in sfida per cercare il Migliore ristorante con laboratorio di pasta fresca d’Italia

C’è un importante compleanno da celebrare e festeggiare, e per uno show entrato nella quotidianità del pubblico la festa per il suo decimo compleanno non può che essere di piazza: Alessandro Borghese 4 Ristoranti taglia il prestigioso traguardo dei 10 anni e spegne le candeline con uno speciale meet & greet organizzato mercoledì 14 maggio a Milano , nella centralissima Piazza dei Mercanti , a due passi da Piazza Duomo.

Uno degli show più iconici della televisione italiana approda quindi in una delle piazze più iconiche della città: qui Chef Borghese, a partire dalle 12, incontrerà il pubblico dei fan del suo programma ma soprattutto condividerà con loro una speciale torta da record e dei biscotti realizzati per l’occasione (fino a esaurimento scorte).

Lo Chef che in questi anni ha confermato e ribaltato centinaia di risultati – più di 130 episodi all’attivo in tutta Italia e non solo (compresi gli episodi all’estero girati a Barcellona, Hong Kong, Monaco di Baviera, Fuerteventura, Edimburgo, Costa Azzurra e Lisbona), per un totale quindi di oltre 500 ristoratori messi in sfida a gruppi di 4 – sarà a disposizione per foto e autografi, incontrando il pubblico che negli anni ha fatto propria l’abitudine di stilare la leggendaria pagella a fine pasto.

A seguire la maxi-torta di compleanno rimarrà in piazza dei Mercanti per tutto il giorno per permettere a chiunque di realizzare un selfie davanti all’installazione dello show.