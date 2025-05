Cannes 2025, il red carpet di Mission Impossible - The Final Reckoning

1/5 ©Getty

Chi ha detto che al Festival di Cannes è finito il divertimento? Non la pensa così Hofit Golan, influencer da oltre 3 milioni e 700 mila follower che fa svolazzare le maniche a mantella del suo dress couture per i fotografi della kermesse, in barba alle regole imposte dagli organizzatori per rendere snella la sfilata sul tappeto rosso. L'attitude è perfetta. L'abito con bustier? Già visto. Voto: 5

