Mission Impossible 8, l'apparizione a sorpresa di Tom Cruise a Cannes

L'attore ha partecipato a un workshop per creator di TikTok, dove ha presentato in anteprima alcune acrobazie “mai realizzate” nell'ultimo film della saga, The Final Reckoning, che debutterà Fuori Concorso mercoledì 14 maggio e nei cinema il 23 maggio

Martedì 13 maggio Tom Cruise è apparso a sorpresa al Festival di Cannes (LO SPECIALE) durante un workshop per creator di TikTok, dove ha presentato in anteprima alcune acrobazie “mai realizzate” nel film Mission: Impossible – The Final Reckoning, che debutterà Fuori Concorso mercoledì 14 maggio e nei cinema il 23 maggio. Nella chiacchierata con il creator Reece Feldman, l’attore ha raccontato di essere arrivato a Cannes nelle prime ore del mattino dopo aver ricevuto la borsa di studio del British Film Institute a Londra, aggiungendo che il team aveva “appena finito” The Final Reckoning.

ACROBAZIE IN VOLO Feldman ha poi chiesto a Cruise di raccontare la sequenza aerea mozzafiato del film, nella quale l’attore ha ammesso di aver messo a frutto i suoi “decenni di conoscenza” nel pilotare aerei. “Sono un pilota acrobatico e sono in grado di pilotare questi aerei, quindi ora scelgo l’aereo e lo presento – che colori dovrebbero avere, quali ingegneri ho impiegato per costruire questo aereo e lavorare sui motori e quanto lontano posso spingerlo?”, ha detto. “Ora devo ingaggiare l’equipaggio; faccio un provino all’equipaggio intorno a me. E sto imparando a camminare sulle ali, e questo tipo di camminata sulle ali che stiamo facendo non è mai stata fatta prima, perché quello che voglio fare è davvero, davvero estremo”. Il candidato premio Oscar ha aggiunto di aver voluto “andare a gravità zero” mentre camminava tra le ali dell’aereo, che ha presentato alcune sfide logistiche. “Sto andando, per quanto tempo posso mantenere l’aereo in una posizione capovolta? Il motore si spegne dopo pochi secondi perché non è un sistema ad iniezione, quindi so che il motore si fermerà”, ha detto. “Quindi quello che dobbiamo fare è semplicemente prenderci il nostro tempo, e sto affrontando la cosa passo dopo passo”. Cruise ha aggiunto di aver assunto piloti “incredibili” per la sequenza, ma anche di aver “dovuto addestrarli a pilotare l’aereo con me sull’ala”. Ha proseguito: “Sono un essere umano su quell’aereo – è stato violento. È stato così violento su quell’aereo. La quantità di forza aereo che sta passando da quell’ala...”. Approfondimento Cannes 2025, Robert De Niro riceve la Palma d'Oro alla carriera