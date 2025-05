Festival di Cannes 2025, Angelina Jolie presenterà il Trophée Chopard

L’attrice premio Oscar Angelina Jolie sarà presente alla 78esima edizione del Festival di Cannes ( LO SPECIALE ) in qualità di madrina della 25esima edizione del Trofeo Chopard . Venerdì 16 maggio Jolie consegnerà il riconoscimento alle stelle esordienti Marie Colomb , protagonista della miniserie Laetitia, e Finn Bennet , rivelazione del film Warfare, in una cerimonia sulla spiaggia del Carlton, durante una cena esclusiva organizzata dalla presidente della kermesse, Iris Knobloch, dal delegato generale Thierry Frémaux e dalla co-presidente e direttrice artistica di Chopard Caroline Scheufele. “Sono felicissima di dare il benvenuto ad Angelina Jolie come madrina del Trofeo Chopard”, ha dichiarato Scheufele. “La sua straordinaria carriera cinematografica e la sua dedizione a fare la differenza nel mondo la rendono un modello ideale. So che i talenti emergenti che onoreremo quest’anno saranno ispirati dal suo percorso e dai suoi consigli”. Allo stesso tempo, l’attrice ha dichiarato di essere “onorata di essere la madrina del Festival di Cannes” e “lieta di avere l’opportunità di premiare i giovani artisti e il loro lavoro eccezionale”.

STELLE DEL CINEMA

Angelina Jolie, vincitrice del premio Oscar come Migliore attrice non protagonista per Ragazze interrotte, ha recentemente recitato in Maria di Pablo Larraín, apparirà nel dramma bilingue Couture di Alice Winocour (del quale è anche produttrice), e ha scritto e diretto Without Blood, tratto dal romanzo Senza sangue di Alessandro Baricco. L’attrice è anche nota per gli impegni umanitari che porta avanti da oltre 20 anni. Marie Colomb è nota soprattutto per il suo ruolo nella miniserie Laetitia, mentre Finn Bennet ha recitato nel film Warfare, nelle serie tv Black Doves con Keira Knightley e True Detective: Night Country con Jodie Foster, e sarà presto protagonista di A Knight of the Seven Kingdoms, il prossimo spin-off de Il Trono di Spade, dove interpreterà Aerion Targaryen.