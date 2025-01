8/19 ©IPA/Fotogramma

PEDRO PASCAL – Arriva al mezzo secolo anche il celebre attore cileno, naturalizzato statunitense, Pedro Pascal, nato il 2 aprile. Ha partecipato a diversie serie tv di successo fra cui The Mandalorian, Il trono di spade, Narcos, The Last of Us oltre che al più recente film Il gladiatore 2. Per la sua interpretazione in The Last of Us ha vinto lo Screen Actors Guild Award per il Miglior attore in una serie drammatica ed è stato candidato al Golden Globe e agli Emmy come Miglior attore protagonista in una serie drammatica

"The Great Wall", il cast del film con Matt Damon e Pedro Pascal