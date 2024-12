Io e te dobbiamo parlare, il film di Siani è campione d’incassi

Trionfo al botteghino per la nuova commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani e con un cast eccezionale, comprensivo di Leonardo Pieraccioni. Il weekend appena trascorso si è rivelato un successo straordinario per questo nuovo lavoro cinematografico, raggiungendo la cifra record di 1 milione e 680mila euro di incassi e stabilendo così il miglior risultato per una produzione italiana durante questo periodo dell’anno

Trionfo al botteghino per questa nuova commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani, a cui non rimane che brindare al trionfo. Il weekend appena trascorso si è rivelato un successo straordinario per questo nuovo lavoro cinematografico, raggiungendo la cifra record di 1 milione e 680mila euro di incassi e stabilendo così il miglior risultato per una produzione italiana durante questo periodo dell’anno.

Alessandro Siani deve quindi fare ben più di un cin-cin, brindando alla grande, e non solo per gli auguri di questa sera (Vigilia) e di domani (Natale), ma proprio per la soddisfazione massima che si può godere, essendo il regista e pure il co-protagonista di Io e te dobbiamo parlare.

Girata nella suggestiva cornice di Ancona, questa commedia brillante si è guadagnata il titolo di film italiano più visto durante le festività natalizie, raggiungendo un eccellente secondo posto negli incassi complessivi del fine settimana.