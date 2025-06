Claudio Baglioni è nonno, è nato Leone Riccardo

Claudio Baglioni è nonno. Il figlio del cantautore, Giovanni, ha annunciato su Instagram la nascita di Leone Riccardo: "Ciao a tutti! Mamma e papà sono un po' stanchi ma stanno be..." - ha esordito Giovanni Baglioni - Mmm... no. Troppo originale. Diciamo che neanche 48 ore fa sembravo un artificiere che ha a che fare con una bomba, ora ho la dimestichezza di una majorette col suo scettro".

La carriera di Giovanni Baglioni

Alla nascita di Giovanni, nel 1982, Claudio Baglioni aveva dedicato Avrai, una delle canzoni più ispirate e citate della storia della musica italiana. Giovanni ha scelto di non fare il cantante ma ha trovato la sua strada studiando ed esercitando il suo talento come virtuoso della chitarra e abile compositore. Tra le tante altre canzoni più o meno esplicitamente scritte per Giovanni, figlio unico come Claudio, anche Grand'uomo e Dieci dita.