Franco126 a Roma, la Cavea diventa un salotto di Futuri Possibili

Due ospiti a sorpresa, una scaletta che ha spaziato dalle tracce del nuovo album a ricordi musicali così emozionanti da far mettere via il cellulare per abbracciarsi e cantare insieme nella prima data (sold out) a Roma che inaugura il cartellone del Roma Summer Fest. Franco126 ci fa accomodare nel salotto di un indovino per guardare con nostalgia il tempo trascorso e accarezzare con disincanto il futuro attraverso una sfera di cristallo

Una ragazza tira fuori il telefono dalla tasca, leva il blocco schermo con il “lupacchiotto” dell’AS Roma, quello fine anni ‘70, e fa una foto al tramonto. “Sbrigati”, le fanno cenno le amiche più avanti. Manca poco all’inizio della prima data romana del Futuri Possibili Tour. La Cavea dell’Auditorium Parco della Musica si sta riempiendo e presto non ci saranno più posti davanti. Hanno baggy jeans e sneakers, molti indossano la maglia della squadra di calcio della Capitale, tutti sono lì sapendo che usciranno con gli occhi lucidi e un po’ di malinconia ripercorrendo storie che hanno cambiato il loro corso Nottetempo come la canzone tratta dall’ultimo album Futuri Possibili e con cui Franco126 accoglie i fan in un live che ha saputo avvolgere il pubblico in un’atmosfera intima, in cui ognuno ha aggiunto e riconosciuto una parte della sua storia, tra melodie dal gusto retrò e dubbi mai risolti sul destino.

Un salotto dove “scoprire il tuo destino” e una vecchia Polaroid

Occhiali scuri, scarpe da ginnastica e un gin tonic, il cantautore romano arriva sul palco insieme a Zoltar, una riproduzione digitale e animata della fortune teller machine diventata famosa soprattutto per il film Big del 1998, in uno stile vintage che caratterizza da sempre l’estetica del cantante. Il tour che invita a “scoprire il tuo destino” arriva alla Cavea di Roma per trasportarci nel salotto di un indovino con lampade altissime, arredi di legno scuro, luci soffuse e una grande sfera di cristallo. “Fa pure il fumo”, scherza Franchino, e si parte in un viaggio che tocca con nostalgia corde del passato in Sempre in due, seconda traccia dello storico album Polaroid con Carl Brave.

Tante istantanee di pentimenti, frasi dette di getto, amori finiti che Franchino ci racconta attraverso un caffè lasciato raffreddare mentre si perde nel buco nero dei sentimenti di Ancora no. La malinconia lascia un sorriso amaro mentre la mente viene lasciata libera di vagare sul sound elegante e languido di Angelo.

Ma poi di nuovo un tuffo nel passato: “C’ho un po’ la pezza pe’ Multisala [album del 2021 ndr.]. Lo riguardo come un periodo buio della mia vita”, dice Franco prima di Maledetto tempo, accolta dalla generazione che, come il suo cantautore, “sorride in faccia alla malinconia” abbandonandosi all’energia che ormai ha pervaso la Cavea, come nota anche Franco: “Questa gasa, eh”.