Primavera Sound 2025, Sabrina Carpenter, Haim e Wet Leg a Barcellona

12/31 Foto di Clara Orozco

TV on the Radio, finalmente! Al Primavera Sound suonano per la prima volta, tanto che gli stessi organizzatorei del Festival, sulla pagina Instagram, hanno scritto "Finalmente possiamo dire di aver visto i TV on the Radio e li togliamo dalla nostra lista dei desideri". La band rock americana di Brooklyn, New York, formata nel 2001, ha pubblicato cinque album in studio: Desperate Youth, Blood Thirsty Babes (2004), Return to Cookie Mountain (2006), Dear Science (2008), Nine Types of Light (2011) e Seeds (2014)